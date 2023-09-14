مخطط وكالة أنباء هاوار 14-9- 2023

استنكرت عضوات مؤتمر ستار في مقاطعة عفرين والشهباء العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، واعتبرنها عزلة عليهن، ودعون النساء لتصعيد النضال من أجل الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان. (مرفق بالفيديو والصور).

أكد أهالي قامشلو على دعمهم لمقاومة الكريلا ضد هجمات الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال التركي، ودعوا القوى الدولية إلى محاسبة تركيا على جرائمها بحق جغرافية كردستان وشعبها. (مرفق بالفيديو والصور).

لم تخفت أصوات المعارك في روج آفا ومناطق شمال وشرق سوريا منذ اليوم الأول من انطلاق شرارة الثورة فيها، فقد مرّت المنطقة بمراحل عديدة، أبرزها كانت الهجمات الواسعة التي شنها داعش على مقاطعة كوباني قبل 9 أعوام، والتي كانت حلقة من حرب شاملة لم تنته بعدُ لإنهاء المشروع الوليد في المنطقة. (مرفق بالفيديو والصور).

شدد أهالي ناحية تل تمر على التمسك بأرضهم، وأكدوا أن الالتفاف حول مجلس تل تمر العسكري وقسد هو سبيل الخلاص من الاحتلال ومخططاته. (مرفق بالفيديو والصور).

بادر منتجو حيي الشيخ مقصود والأشرفية إلى توفير الحقائب المدرسية والأحذية بنصف سعرها، لإعانة الأهالي مع حلول العام الدراسي الجديد في ظل انهيار الليرة السورية. (مرفق بالفيديو والصور).

تتفق ناشطات من السويداء على أن النساء يحتجن لتوحيد صفوفهن وتنظيم عملهن أمام قمع الحريات الذي يتعرضن له، ودعون جميع السوريات للوقوف معهن والخروج إلى الساحات للمطالبة بحريتهن واستقلاليتهن، بعد سنوات من التعذيب والاضطهاد.

تزدحم الساحة اللبنانية في ظل أزمات سياسية واقتصادية، بزيارات مسؤولين فرنسيين وأميركيين وإيرانيين إلى بيروت، وسط صراع إقليمي محتدم.

يقيم اتحاد الإعلام الحر ملتقى حواري للصحفيين/ات والاعلاميين/ات لمناقشة خطر الدولة التركية على الاعلاميين في مركزه في مدينة قامشلو، الساعة10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تنظم حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في ناحية تربه سبيه مسيرة منددة بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله اوجلان تنطلق امام مركز مؤتمر ستار، الساعة 11.00 (بالفيديو والصور).

ينتظم مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو مراسم استذكار شهداء شهر ايلول الذي استشهدوا أماكن وتواريخ مختلفة من عمر الثورة في مزار الشهيد دليل صاروخان، الساعة 17.30 (بالفيديو والصور).

ANHA