مخطط وكالة أنباء هاوار 14 - 8 - 2022

يشيع أهالي ناحية الشدادي جثمان مقاتل قوات سوريا الديمقراطية نجم عبدالله المحيمد إلى مزار الشهداء في الشدادي، الساعة 09.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تستمر خيمة اعتصام التي نصبتها قوات حماية المجتمع- المرأة ومؤتمر ستار تحت شعار "أين ضميركم وعدالتكم"، في يومها الثالث أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة قامشلو، الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو).

بيّن الناطق الرسمي باسم منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، إبراهيم شيخو، أن تركيا كانت من أهم الدول الداعمة لحكومة دمشق عند تغيير بوصلة الأزمة السورية باتجاه محاربة شعب شمال وشرق سوريا. (مرفق بالفيديو والصور).

أوضح عضو مجلس الإدارة السياسية في حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا، أن الاحتلال التركي يسعى إلى ضرب المشروع الديمقراطي في شمال وشرق سوريا بغية احتلال المزيد من الأراضي السورية، داعياً كل شعب المنطقة إلى التكاتف والصمود على أرضهم ضد هجمات الاحتلال اليومية. (مرفق بالفيديو والصور).

العالم

أثارت تصريحات تركيا الأخيرة بشأن المصالحة بين ما تسمى "المعارضة" وحكومة دمشق، سخطاً واسعاً من الأولى، واصفين ذلك بطعنة تركية، وأنها كانت متوقعة من رئيس منافق مستعد لبيع أي قضية من أجل الوصول إلى أهدافه، في حين، تبحث أطراف سياسية عراقية عدة في فكرة تشكيل حكومة مؤقتة برئاسة الكاظمي مع استمرار المواجهات بين الصدر والمالكي.

يعيش لبنان أزمات اقتصادية وسياسية منذ عقود، لكن اليوم يعيش مرحلة جديدة، في أزمة مالية واقتصادية، تعتبر أكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية، التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

حوار

بارك آلدار خليل عملية القسم التي أطلقتها قسد ضد العملاء والجواسيس، داعياً إلى حماية ثورة 19 تموز ومكتسباتها من الاحتلال التركي وعملائه، فيما بيّن أن أنقرة تريد إعادة علاقاتها مع دمشق، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من الإبادة. (مرفق بالفيديو والصور).

تقرير

تتواصل الأزمة السياسية والاجتماعية والمعيشية في العراق دون أي حلول على الرغم من المبادرات المحلية والدولية، وذلك منذ تأسيس نظام الدولة القومية القائم على إقصاء الآخر تلاها تطبيق نظام المحاصصة الطائفية والمذهبية. فما هو الحل؟

تحليل

من المهم جداً لنا تقييم وتعريف قفزة 15 آب التي نحتفل بذكراها السنوية الـ 38. ربما قيل كل ما يمكن قوله بشأن هذا الانتصار. ونتيجة الدور الذي لعبته في تاريخ كردستان وتاريخ حركة التحرر الكردستانية؛ فهي واحدة من أهم الحركات التي أثّرت في المراحل التي تلتها والعمليات التي تم إطلاقها. حتى أنها أسّست أسلوب حركة التحرر الكردستانية، وفي ظل مرحلة ساد فيها الغموض واليأس من جميع النواحي، سار ثوار كردستان في الاتجاه المعاكس لها وأظهروا قدرتهم على مهمتهم. وأبرز مثال على ذلك؛ أنه في مثل هذه الأجواء التي كان ينتشر فيها داعش في الشرق الأوسط، مثل كابوس مرعب وعدم قدرة أي دولة على الوقوف في وجهها وهروب الجميع منها؛ وقف كريلا حركة التحرر الكردستانية ضد هذه القوى بدون تردد؛ وأظهروا للعالم أنه يمكن هزيمة هذه القوة، وهزموها فعلاً.

المرأة

أكدت عضوة مجلس المرأة العام في حزب الاتحاد الديمقراطي، ريم إدريس، أن إنجازات وانتصارات المرأة التي تحققت في شمال وشرق سوريا، هي أحد أسباب استهداف تركيا لقياديات وحدات حماية المرأة، وشددت على ضرورة تكاتف المكونات للتصدي لهجمات الاحتلال التركي. (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA