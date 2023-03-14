مخطط وكالة أنباء هاوار 14- 3 – 2023

يقدم أهالي مقاطعة قامشلو واجب العزاء لذوي الشهيد المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية ،قهرمان قامشلو وذلك في قرية بتني التابعة لبلدية جاغر بازار في ريف عامودا، الساعة 10.00(مرفق بصور والفيديو)

أكد الرئيس المشترك للمجلس العام لحيّي الشيخ مقصود والأشرفية، ولات معمو، أن حكومة دمشق خدعت الأهالي بسماحها بدخول بعض المساعدات التي لا تكفي حاجة أهالي الحيّين، ومنعها لدخول المساعدات الأكثر ضرورة(مرفق بالصور والفيديو).

طالبت حركة الشبيبة الثورية السورية، واتحاد المرأة الشابة جميع الأحرار والتواقين للحرية بالنزول إلى الساحات؛ للمطالبة بإنهاء العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA