مخطط وكالة أنباء هاوار 13– 7 - 2023

طالبت أمهات وزوجات الشهداء في عفرين بالكشف عن وضع القائد عبد الله أوجلان، ودعوْنَ الجميع إلى تصعيد النضال من أجل كسر العزلة المفروضة عليه وتحقيق حريته الجسدية. (مرفق بالصور والفيديو).

طالب ذوو وزوجات شهداء مجزرة البو شمس التي ارتكبها مرتزقة داعش، بضرورة إنزال أشد العقوبات بحق المرتزقة، ومحاكمتهم أمام أعين الجميع. (مرفق بالصور والفيديو).

حاز فيلم عندما تكبر الغرسات "Gava Şitil Mezin Dibin” على جائزة أفضل فيلم طويل في مهرجان مونتفديو العالمي للأفلام في أورغواي الذي انطلق في بداية شهر تموز الجاري. (مرفق بالصور والفيديو).

بمبادرة أطلقتها لصون الممتلكات، تحافظ بلدية الشعب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية على متاجر ومحال المغتربين، قانونياً، وتستخدمها لتوفير فرص العمل وتحريك العجلة الاقتصادية في الحيين. (مرفق بالصور والفيديو).

تدلي أمهات السلام في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وكذلك المجلس الصحي في الحيين، ببيان في فعاليتين منفصلتين، تنديداً بتهديدات السلطات التركية للقائد عبد الله أوجلان، وذلك في تمام الساعة الـ 11:00. (مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي إقليم الفرات جثمان الشهيد المقاتل في قوى الأمن الداخلي، خضر كوباني، إلى مثواه الأخير في مزار الشهيدة دجلة بمدينة كوباني، عبر مراسم بتنظيم من مجلس عوائل الشهداء، في تمام الساعة الـ 18:00. (مرفق بالصور والفيديو).

تحت شعار " بقوة وتضامن النساء سندحر سياسة التقسيم وإبادة لوزان بحق الشعوب"، ينظم ملتقى حواري، برعاية علاقات مؤتمر ستار، ومجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي، ومجلس المرأة في حزب سوريا المستقيل، وذلك في مركز مجلس سوريا الديمقراطية بمدينة الحسكة، في تمام الساعة الـ 9:00. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA