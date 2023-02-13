مخطط وكالة أنباء هاوار 13– 2 - 2023

تستمر حملة التبرعات التي أطلقتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، دعماً للمتضررين في المناطق المنكوبة جراء الزلزال، (مرفق بالصور والفيديو).

تقيم هيئة الشباب والرياضة في إقليم الجزيرة، تجمع شبابي للتنديد بالمؤامرة الدولية على القائد أوجلان، وذلك تحت شعار "لن تستطيعوا حجب شمسنا"، في صالة مدينة الشباب، الساعة 09:00 (مرفق بالصور والفيديو).

تنطلق مسيرة راجلة لحركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة، للتنديد بالمؤامرة الدولية على القائد عبدالله اوجلان، من صوامع روفي جنوبي مدينة كوباني وتستمر ثلاثة ايام، وذلك في تمام الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

يخرج أهالي ناحية تل براك، في تظاهرة تنديداً بالمؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان، في تمام الساعة الـ 11:00 وينظم حزب سوريا المستقبل ندوة حوارية حول المؤامرة في مدينة الرقة الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

في الذكرى السنويّة الرابعة والعشرين للمؤامرة الدوليّة ضدّ القائد عبد الله أوجلان، ستشهد كافة نواحي ومدن إقليم الجزيرة مظاهرات جماهيريّة ضخمة. ودعت المبادرة الشعبيّة المنظّمة لهذه الفعاليات الجميع إلى المشاركة فيها إذ قالت: "يجب ألّا يلزم أحد المنزل"(مرفق بالصور والفيديو).

لم تتوانَ طفلة من ناحية تربه سبيه عن المشاركة بحملة التبرّع بمصروفها الذي كانت قد جمعته، لمتضرري الزلزال في سوريا، ودعت كافة الأهالي لتقديم المساعدة. كلٌّ حسب إمكاناته)مرفق بالصور والفيديو).

عرض مواطن من ناحية الشدادي، أرضه الزراعية للبيع، ليقدم ثمنها لمتضرري الزلزال في سوريا، وليشارك في حملة "معاً لأجل الإنسانية" التي أطلقتها الإدارة الذاتية(مرفق بالصور والفيديو).

مع توافد 2500 أسرة، واستمرار الحصار الحكومة الخانق على مقاطعة الشهباء، حذرت الرئيسة المشتركة لهيئة الصحة لمقاطعة عفرين والشهباء، علياء محمد؛ من تدهور الوضع في القطاع الصحي ونفاد الأدوية خلال الفترة القريبة المقبلة(مرفق بالصور والفيديو).

قال أحد الصيادلة في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء، وهي صيدلية مرخصة من قبل حكومة دمشق، بأن حكومة دمشق تمنع الصيادلة من نقل الأدوية من مدينة حلب إلى مقاطعة الشهباء، بحجة أنها مناطق خارج سيطرة الحكومة(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح أكرم حسو أن التطورات الحاصلة في المنطقة، وآثارها سوف تساعد أكثر فأكثر باقتراب مشروع الإدارة الذاتية نحو الشرعية الدستورية، خاصةٍ بعد تبني مجلس الأمن، مناقشة القرار/ 2268/ بدلاً من القرار/ 2254/، وأكد أن تركيا تحارب بالنيابة النموذج الأمثل لسوريا المقبلة(مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

تعتبر تركيا من أكثر الدول تعرضاً للزلزال في العالم، إذ أن تاريخ تركيا الزلزالي حافل بالكثير من الكوارث الزلزالية؛ بسبب موقعها الذي يحتل القطاع الأوسط بين نظام الألب-همالايا، لأن الحركة البانية للجبال الألبية (Alpine Orogeny) كانت نتيجة الحركة التضاغطية بين أوروبا وإفريقيا وفي الوقت الذي كانت الحركة البانية لجبال همالايا؛ نتيجة تصادم الصفيحة (الهندية-الآسيوية) فإن القوى الزلزالية أصبحت غير منتظمة التوزيع ضمن نطاق الألب-همالايا(مرفق بالصور).

ملف

كانت تركيا قد أوهمت نفسها، بأنها تخلصت من القضية الكردية، عقب اعتقال القائد عبد الله أوجلان، وطالبت حركة حرية كردستان بالاستسلام، لكن الغضب والانتقام جاء برسائل قوية من خلال إضرام الكرد ومعهم الشعوب الأخرى النيران بأجسادهم في عمليات فدائية؛ شكلت حلقة نار حول إمرالي(مرفق بالصور).

ANHA