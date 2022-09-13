مخطط وكالة أنباء هاوار 13 – 9 – 2022

تستمر خيمة الاعتصام التي نصبتها قوات حماية المجتمع-المرأة بالتنسيق مع مؤتمر ستار تحت شعار "أين عدالتكم وضميركم"، تنديداً بهجمات المحتل التركي على شمال وشرق وسوريا ولفرض حظر جوي على المنطقة بيومها الـ33، أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة قامشلو الساعة10:00. (مرفق بالفيديو والصور)

تنظم حركة الشبيبة الثورية في مدينة منبج مظاهرة للتنديد بالعزلة المشددة على القائد عبدالله أوجلان، الساعة 09.00 (مرفق بالفيديو والصور).

حرم الاحتلال التركي ومرتزقته 3596 طالب/ـة في ناحيتي تل تمر وزركان من استكمال دراستهم مع بدء العام الدراسي الجديد 2022/2023. (مرفق بالفيديو والصور)

أوضح الرئيس المشترك لوحدة مياه الطبقة، حمود الشيخ، أن خفض دولة الاحتلال التركي لمنسوب مياه نهر الفرات تسبب بخروج مضختين لمياه الشرب عن الخدمة في الطبقة، مطالباً المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط على تركيا وإجبارها على إطلاق كميات المياه المتفق عليها إلى الأراضي السورية. (مرفق بالفيديو والصور)

دعا نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي في الطبقة، شادي الإبراهيم، جميع الحقوقيين في العالم إلى بذل جهودهم من أجل إلزام دولة الاحتلال التركي بتطبيق قرار "حق الأمل" وتحقيق حرية القائد أوجلان الجسدية. (مرفق بالفيديو والصور)

أكد قادة ميدانيون في مجلس تل تمر العسكري أن الهجمات التركية الأخيرة تستهدف القرى الآهلة بشكل متعمد؛ بغية تهجير سكانها، مؤكدين أنهم على أهبة الاستعداد للدفاع عن المنطقة بمساندة شعبها. (مرفق بالفيديو والصور)

أكد شيوخ ووجهاء من عشائر البكارة بريف دير الزور الغربي وقوفهم مع قوات سوريا الديمقراطية في التصدي لهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، وطالبوا جميع عشائر ومكونات المنطقة بالوقوف صفاً واحداً أمام المشاريع الاستعمارية التي تنوي دولة الاحتلال التركي تطبيقها في المنطقة. (مرفق بالفيديو والصور)

دعا الطبيب في مشفى الطبقة الوطني، عبد الله المبروك، جميع الأهالي إلى المواظبة على النظافة الشخصية وتعقيم المياه، من أجل الحد من الأمراض الناتجة عن تلوث المياه الحاصل نتيجة حبس الاحتلال التركي لمياه الفرات، فيما رفعت المراكز الصحية بريف دير الزور الغربي الجاهزية للتعامل مع أي طارئ. (مرفق بالفيديو والصور)

تقرير

أكد المحلل السياسي العراقي، رياض الوحيلي، أن زيارة رئيس استخبارات الدولة الفاشية التركية إلى بغداد يهدف لإنشاء كيان سني في العراق يضمن مصالحها.

يعاني الشعب العراقي من أزمة حقيقية نتيجة الصراعات السياسية؛ نتيجة تغلغل قوى أجنبية في العمق العراقي، ويؤكد بروفيسور عراقي أن التدخل الأجنبي في البلاد ووجود قوى متواطئة في الداخل يقفان خلف أزمات العراق.

المرأة

أكدت الناطقة باسم اتحاد المرأة الأرمنية لشمال وشرق سوريا، أناهيد قصبيان، على أهمية تأسيس اتحاد المرأة الأرمنية الهادف لتنظيم المرأة وتفعيل دورها في جميع القطاعات بعد مرور 107 أعوام على الإبادة الجماعية التي ارتكبتها الدولة العثمانية بحق المكون الأرمني، لاسيما وأن شمال وشرق سوريا بجميع مكوناتها اليوم معرضة لهجمات الإبادة من قبل حفيدة العثمانيين؛ دولة الاحتلال التركي، وذكرت أن الاتحاد سيفتح ملفات الإبادة الجامعية بحق الأرمن. (مرفق بالفيديو والصور)

ANHA