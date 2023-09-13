مخطط وكالة أنباء هاوار 13 – 9 - 2023

أكدت مكونات ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو أن انتهاج فلسفة الأمة الديمقراطية وتكاتفها هو السبيل لإفشال سياسات العزلة والتعذيب التي تنتهج ضد القائد عبد الله أوجلان. (مرفق بالفيديو والصور).

أكد سياسيون أن قوات سوريا الديمقراطية أفشلت كل المخططات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة مما شكّل ضربة للأعداء، لكنهم بيّنوا أن صمت القوى الدولية يشجع تركيا على ارتكاب المزيد من المجازر. (مرفق بالفيديو والصور).

تتحضر مقاطعة قامشلو، لانطلاق مهرجان الخيول الأصيلة على مستوى شمال وشرق سوريا، بمشاركة 80 حصان وفارس، وذلك في 15 أيلول الجاري. (مرفق بالفيديو والصور).

يرى رياضيون أن إنشاء ملاعب معشبة في مدينة قامشلو، يساعد بشكل كبير على تطوير واقع الرياضة، ودعم المدارس والأندية الكروية. (مرفق بالفيديو والصور).

استهدف الاحتلال التركي ومرتزقته قرى ناحية تل تمر بأكثر من 300 قذيفة، وشنّ 8 هجمات عبر الطائرات المسيّرة، أصيب فيها 6 مدنيين، وفقد أكثر من 5 عناصر لقوات حكومة دمشق حياتهم. كما شنّ المرتزقة هجوماً برياً تصدّى له مجلس تل تمر العسكري، وقتل خلاله أكثر من 25 مرتزقاً.

دخل مشروع مدّ أحياء في مدينة كوباني بمياه الشرب، مرحلته الأخيرة، ومن المقرر أن تصل المياه للأهالي خلال فترة أقصاها 3 أسابيع. (مرفق بالفيديو والصور).

تسبّبت الأهوال الكارثية المميتة الناجمة عن التغيّر المناخي في الـ 15 عاماً الأخيرة، بتهجير 315 مليون شخص، إذ يهاجر 21 مليون شخص سنوياً، فيما فارق نحو مليوني شخص الحياة، وكبّدت العالم خسائر اقتصادية بلغت نحو 120 مليار دولار في النصف الأول فقط من عام 2023.

تسببت علاقات رئيس وزراء أرمينيا الحالي المفتوحة والسرية مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وتركيا وفرنسا وأذربيحان وتجاهله لروسيا في تدهور العلاقة معها.

يخرج أهالي الرقة في مسيرة جماهيرية دعماً لقوات سوريا الديمقراطية، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مجلس المرأة السورية في مدينة الرقة ندوة حوارية بعنوان "سيكيلوجيا المرأة والرجل" في مبنى مجلس المرأة السورية في الرقة، الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تنظم هيئة الشباب والرياضة محاضرة تحت شعار "التغييرات الاجتماعية والدينية والثقافية" التي رافقت الأزمة السورية، وذلك في صالة التاج في مدينة الرقة، الساعة 12.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA