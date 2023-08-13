مخطط وكالة أنباء هاوار 13 – 8 - 2023

أكد شرفان درويش أن صوت الحرب لم يخفت في محيط مدينة منبج خلال سبعة أعوام من تحريرها، والإنجازات التي تحققت فيها كانت إلى جانب سماع صوت طبول الحرب، وأهالي منبج أثبتوا أنهم أصحاب إرادة ويقفون إلى جانب قواتهم العسكرية. (مرفق بالفيديو والصور).

أدان مثقفون من ناحية الدرباسية سياسات الاحتلال التركي بحق المناطق المحتلة، وأكدوا أن تحرير الأراضي المحتلة هي ضمانة لردع هجمات الاحتلال. (مرفق بالفيديو والصور).

حرم خروج 9 محطات لضخ المياه في مدينة الطبقة جراء حبس الدولة التركية مياه الفرات، أكثر من 50 ألف نسمة من مياه الشرب، فيما تسعى الجهات المعنية في الإدارة المدنية الديمقراطية للطبقة لحلول إسعافية لتأمين مياه الشرب. (مرفق بالفيديو والصور).

لم يبق في سري كانيه المحتلة سوى 50 مسناً كردياً و7 مسيحيين، أما الإيزيديون والشيشان وباقي الطوائف، فلم يعد لهم وجود هناك. (مرفق بالفيديو والصور).

رصدت تقارير تزايد مستوى التوتر بين القوات الأميركية والقوات الموالية لإيران في دير الزور، فيما كشف قادة (إكواس) عن استعدادهم لنشر "القوة الاحتياطية" التابعة للمنظمة الإقليمية لاستعادة النظام في النيجر، وسط وجود تباين في المواقف الأميركية والفرنسية حيال ذلك.

يصرف نحو نصف راتبه البالغ 110 ألف ليرة سورية، على أمبير واحد لا يوفر له الماء البارد في هذه الأيام الحارة. (مرفق بالفيديو والصور).

ينصب مجلس ناحية تل حميس، خيمة اعتصام تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله اوجلان، وللمطالبة بحريته الجسدية، وذلك في ساحة المركز الثقافي في الناحية، الساعة الـ10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

يفتتح الاتحاد الرياضي لشمال وشرق سوريا بطولة لكرة القدم للأشبال والناشئين على مستوى شمال وشرق سوريا، في مدينة الرقة الساعة15.30 (مرفق بالفيديو والصور)

ينظم اتحاد المرأة الشابة في عفرين والشهباء مسيرة بمناسبة قفزة 15 آب، في مخيم برخدان في الشهباء، الساعة 20.00 (مرفق بالفيديو والصور).