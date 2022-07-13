مخطط وكالة أنباء هاوار 13 – 7 - 2022

يشارك أهالي مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا في مراسم تشييع جثمان الشهيد المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية محمد الندام، إلى مثواه الأخير في مزار الشهداء في الحسكة "الشهيد دجوار"، الساعة 11.00 (مرفق بالصور والفيديو).

أكد أهالي ناحية تربه سبيه على جاهزيتهم في الدفاع عن أرضهم وفق مبدأ حرب الشعب الثورية في كل كومين ومجلس، ودعوا إلى التكاتف مع القوات العسكرية في المنطقة لردع الهجمات. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد أهالي ناحية زركان في مقاطعة الحسكة أنهم سيحملون السلاح ويقاتلون إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية ضد أي جهة تعتدي على المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

ينتهي عقد اتفاق توريد مليون طن من زيت الوقود العراقي، إلى لبنان في أيلول/ سبتمبر المقبل، وبالتالي إما أن يدفع العراق لتجديد العقد وتوريد زيت الوقود لاستبداله بالفيول المناسب لمعامل الكهرباء، فيستمر التقنين الراهن على حاله، وإما أن تُلغى الاتفاقية فيُحرَم اللبنانيون من ساعتيّ الكهرباء.

مرت 15 عاماً على فرض إسرائيل حصار بري وبحري وجوي على غزة. عقد ونصف، غيّرت ملامح قطاع غزة، وحوّلته إلى أكبر سجن مفتوح في العالم، فيما دعت الأمم المتحدة إسرائيل في تقرير لها إلى رفع الحصار عن القطاع.

المجتمع والحياة

​​​​​​​أمّن اتحاد الكادحين في مقاطعة الحسكة 660 فرصة عمل للأهالي في مدينة الحسكة خلال شهر واحد، ونظمهم في ورشات عمل وزّعت على مؤسسات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

تستمر بلدية الشعب في مدينة قامشلو بالعمل على مشاريعها المخطط لها لصيف هذا العام، من تعبيد الطرق والصرف الصحي وحملات النظافة لخدمة المواطنين، وفي المقابل أثنى مواطنون على عمل البلدية، ودعوا إلى التعاون معها وخاصة في موضوع الاهتمام بالنظافة العامة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA