مخطط وكالة أنباء هاوار 13 – 6 – 2023

رأت نساء من مقاطعة الحسكة، في فرض سلطات الاحتلال التركي عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان، محاولة لطمس فكره وفلسفته وإبعاد الشعوب التواقة إلى الحرية عنه. (مرفق بالفيديو والصور).

أكدت مكونات من مقاطعة قامشلو أن مشروع الأمة الديمقراطية هو الحل المثالي للأزمة السورية التي لم يستطع العالم إيجاد حل لها على مدار 12 عاماً، ودعت للالتفاف حول المشروع. (مرفق بالفيديو والصور).

أكد الكاتب السوري حسان يونس أن الموقف الروسي ضعيف أمام الهجمات التركية، التي كان آخرها اختراق الأراضي السورية لمسافة 38 كم بالطائرات المسيّرة، وأكد أن روسيا لا تمانع التمادي التركي.

أفرغت 2600 شاحنة حمولتها من محصول القمح في صوامع الحبوب في مدينة الحسكة، وسط استمرار عملية التوريد من قبل المزارعين. (مرفق بالفيديو والصور).

أنجزت بلدية الشعب في الدرباسية تعبيد طريق قرية في ريف الناحية، في حين تعمل بلدية الشعب في جل آغا على تقديم الخدمات للمواطنين وتستعد لتنفيذ مشاريع خدمية وفق خطة العمل. (مرفق بالفيديو والصور).

يشارك أهالي ناحية كركي لكي في مسيرة منددة بقرار "العقوبة الانضباطية "بحق القائد عبدالله اوجلان، تنطلق من ساحة الشهيد خبات الساعة 09.00، (مرفق بالفيديو والصور) .

يختتم مكتب الجنولوجيا في الطبقة ورشة العمل التي استمرت ثلاثة أيام لمناقشة الحياة الندية والتعصب الجنسوي، الساعة 09.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مؤتمر ستار في ناحية تربه سبيه محاضرة لنساء الناحية حول ظاهرة الانتحار وذلك في صالة مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في تربه سبيه، الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو)

تدلي منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة، ببيان حول جريمة قتل امرأة في عفرين المحتلة، وذلك أمام مركزها في حل الشيخ مقصود في حلب، الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تنطلق اعمال منتدى حواري تحت شعار "معا من أجل شرق أوسط ديمقراطي، الطريق إلى السلام"، بمشاركة أكثر من 80 شخصية حقوقية وسياسية، ومثقفة، بتنظيم من المؤتمر الدائم للفدرالية اللبنانية وبالتعاون مع "رابطة نوروز الثقافية، ومنتدى الشرق للتعددية، و Demokrattia novus orao seclorum، و RESILIENT BEIRUT"، في العاصمة اللبنانية بيروت، على مستوى الشرق الأوسط، بتمام الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA