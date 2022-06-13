مخطط وكالة أنباء هاوار 13 – 6 – 2022

تدلي لجنة أعيان ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، التي تتعرض لقصف دولة الاحتلال التركي بشكل شبه يومي، بيانا للراي العام، الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

تدلي حركة الشبيبة الثورية السورية في مدينة الحسكة بيانا للراي العام، حيال تصعيد دولة الاحتلال التركي لهجماتها وتهديداتها على شمال وشرق سوريا، وذلك في مدينة الحسكة، الساعة 10.00 ( مرفق بالصور والفيديو).

تحي الحركة الشيوعية الثورية والشبيبة الشيوعية الثورية و المرأة الشيوعية الثورية، الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الطليعية الشيوعية زيلان دستان، وذلك في مقر الحركة بمدينة قامشلو، الساعة 18.00.(مرفق بالصور والفيديو)

ينظم المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، وقفة احتجاجية تنديداً بهجمات جيش الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وذلك أمام مقر المجلس الواقع في ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو، الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

قال المحامي والكاتب السياسي الفلسطيني، زيد الأيوبي، إن أردوغان يرتكب جرائم حرب بحق المنطقة قاطبة، وليس بحق الكرد فقط، وحدد مسارين أساسيين لمحاسبة الدولة التركية المحتلة. (مرفق بالصور والفيديو)

قالت أمهات الشهداء في مدينة كوباني كلنا سنتحول إلى مقاتلات للدفاع عن هذه الأرض، لكنهن حذرن في الوقت ذاته من التأثر بالحرب الخاصة التي تسيّرها دولة الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو)

أكد ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الدنمارك أن أي اجتياح لن يخلو من مخاطر توسع رقعة الحرب وتحولها إلى مستنقع يغرق الجيش التركي وفصائله وفرض حزم عقوبات اقتصادية وسياسية على تركيا تعمل على تعجيل سقوط نظام أردوغان. (مرفق بالصور والفيديو)

أوضحت عضوة منسقية مؤتمر ستار أن دولة الاحتلال التركي لا تفوّت فرصة للقضاء على الكرد، لافتة إلى أن مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) مع الأولى في إغلاق الجهة الجنوبية من منطقة متينا مؤخراً، يهدف إلى استكمال المخطط الإجرامي الذي يسعى إليه الاحتلال التركي، وبهذا الشكل يشارك الديمقراطي الكردستاني في إبادة الكرد. (مرفق بالصور والفيديو)

أوضح شيوخ ووجهاء عشائر الرقة أن مشروع التوطين وهجمات دولة الاحتلال التركي يستهدفان كل مكونات المنطقة، وحماية "أمنها القومي" ذريعة وأن الهدف هو اسكندرون جديد، مطالبين الجامعة العربية بإيقاف التمدد العثماني الذي يتم تأسيسه في المناطق المحتلة. (مرفق بالصور والفيديو)

بطاقة إنتاجية تصل إلى 115 ألف و400 بيضة كل 21 يوماً، افتتح اتحاد البيطريين في ريف دير الزور الغربي مفقسة؛ لدعم مربي الدواجن وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو)

يردّ فنانون كرد ـ من مناطق التماس في شمال وشرق سوريا على هجمات وتهديدات دولة الاحتلال التركي بالفن، وإصدار أغانٍ تمجّد الشهداء الذين ضحوا بحياتهم في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، في دليل على تمسكهم وتشبثهم بأرضهم وعدم تركها عرضة للاحتلال. (مرفق بالصور والفيديو)

استلمت صوامع روفي والجلبية في إقليم الفرات، أكثر من 14 ألف طن من القمح حتى الآن، فيما يؤكد المشرفون على الاستلام أن جودة المحصول جيدة، ويتم احتساب السعر وفق نظام الدرجات الذي حددته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو)

اعتبر المهجرون من منطقة سري كانيه المحتلة أن المناطق لا تأمن إلا بأهلها، في إشارة إلى ما تعمد إليه دولة الاحتلال في توطين مرتزقتها و"اللاجئين السوريين" من مناطق أخرى في مناطقهم المحتلة. (مرفق بالصور والفيديو)

ANHA