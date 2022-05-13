مخطط وكالة أنباء هاوار 13 – 5 - 2022

شددت الكاتبة أمل محي الدين الكردي على ضرورة تمتين العلاقات بين الشعبين العربي والكردي، وقالت "لابد أن يكون كل منهما سنداً للآخر".

عدّ المتحدث باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مشروع توطين اللاجئين السوريين في المناطق التي تحتلها تركيا جريمة حرب، وانتقد الصمت الدولي حيال هذا المشروع بالقول" من يدعم هكذا نوع من المشاريع شريك في جريمة الحرب تلك". (مرفق بالصور والفيديو).

أكد رفيق غفور أن الدولة التركية المحتلة ستواصل هجماتها على كردستان، وقال "العقبة الكبرى أمام الحلم العثماني الجديد هي ثورة كردستان ونموذجها الذي قدمها أوجلان، لذلك ستواصل تركيا مهاجمتهم"، ولكنه أضاف أن الاستسلام مستحيل في نضال حركة التحرر الكردستانية.

بين باكور كردستان وروج آفا تنقل أكرم أوستك وعاش سنين عمره في رحاب الثورة الكردستانية؛ مسلحاً بالفكر الديمقراطي ومناضلاً لتحقيق السلام، لينال الشهادة في المدينة التي لجأ إليها وحارب فيها الإرهاب العالمي وحلفائه.

تعيش العديد من الأسر السورية والعراقية النازحة إلى مخيم الهول تحت التهديد بالقتل من قبل خلايا مرتزقة داعش التي تنشط وتكثف من عملياتها هناك، يقول العديد من النازحين الذين نجوا من عمليات الاغتيال، إن الخلايا تتلقى تعليماتها من الداخل والخارج، وتنظم نفسها داخل المخيم وتسير على خطا مرتزقة داعش. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد أبناء المكون السرياني أن هدف الاحتلال التركي من الهجمات هو إسقاط التماس المجتمعي وتماس التعايش المشترك بين شعوب المنطقة، مؤكدين أن الشعب السرياني لم ينسَ المجازر التي ارتكبت بحقه. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

ظهر مصطلح العثمانية الجديدة أول مرة في أعقاب غزو تركيا لجزيرة قبرص عام 1974. لكن مصادر أخرى تقول أن تاريخ المصطلح يعود إلى ما قبل ذلك وبالتحديد بعد عام 1960. وقد ابتكره اليونانيون؛ للدلالة على وحشية الاحتلال التركي وهمجيته كأسلافه (العثمانيين الأوائل).

المرأة

أكدت عضوة القيادة العامة لوحدات حماية المرأة، سوزدار ديرك، تقيدهم كقوى عسكرية بالبنود الواردة في مسوّدة العقد الاجتماعي، وعدّته "كافياً لضمانه حقوقهم".(مرفق بالصور والفيديو).

السياسة

أكد سياسي إيزيدي أن الهجمات التي يتعرض لها قضاء شنكال من قبل حكومة مصطفى الكاظمي بدعم من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاحتلال التركي استمرار للفرمان الـ 73، الذي استهدف الشعب الإيزيدي من قبل مرتزقة داعش.

العالم

تشكل الحالة الاقتصادية، وحتى الأمنية، محفّزاً للكثير من اللبنانيين لخوض مغامرة الهجرة عبر "قوارب الموت"، غير أن ثمة عاملاً مهماً لا يمكن تخطيه يتصل بتساهل القضاء، ما يدفع إلى زيادة النشاط بدل قمعه. إذ يفتقد لبنان إلى القوانين الرادعة في مجال تهريب البشر، وقد كان هذا الموضوع في صلب مطلب العديد من الناشطين الحقوقيين كي يتم إدراج موادّ جديدة في أصول المحاكمات الجزائية.

المجتمع والحياة

يعود أصل المكون الشركسي إلى القفقاس "بلاد القوقاز"، وهي المنطقة المحصورة ما بين بحر قزوين والبحر الأسود جنوب روسيا، هاجروا من بلادهم منذ القدم؛ نتيجة الحروب التي حصلت ليلجؤوا إلى بلاد الشام والأردن وفلسطين، وعلى الرغم من مرور أكثر من 120عاماً على تهجيرهم، إلا أنهم ما زالوا محافظين على عاداتهم وتقاليدهم الخاصة بهم ويتوارثونها جيلاً بعد جيل. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA