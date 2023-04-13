مخطط وكالة أنباء هاوار 13 – 4 - 2023

تقول التقديرات الاستخباراتية الإسرائيلية، إن: "تزامن الصواريخ من لبنان وغزة وسوريا تم تنسيقها من حركة "حماس" و"حزب الله"، بتأييد إيراني، رداً على الهجمات الإسرائيلية على سوريا والمسجد الأقصى". فهل سنشهد حرباً شاملة أم سيكون الرد الإسرائيلي محدوداً؟

أكد باحثون وأكاديميون عراقيون بأن الهجوم على مطار السليمانية يعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وسيادة العراق ويمثل تهديداً لاستقرار عموم المنطقة، وأشاروا إلى أن تركيا تستغل ضعف العراق سياسياً والازمات التي كان لها دوراً في الكثير منها، معتبرين بأن تظافر الشعوب هو الوسيلة الأمثل لكبح جماح تركيا وما تقوم به من جرائم.

وصل عدد المستوطنين في مدينة كري سبي/تل ابيض المحتلة إلى 21 ألف شخص، ممن ادخلتهم سلطات دولة الاحتلال التركي خلال عام من إعلان التوطين. (مرفق بالفيديو والصور).

أكدت نساء التقين القائد عبد الله أوجلان وممن تعرفن على فكره، تأثرهن الكبير بفكر القائد، وأعربن عن رفضهن التخلي عن قضيتهن على الرغم من تعرضهن للملاحقة الأمنية والاعتقال. (مرفق بالفيديو والصور).

أشار محمد ملا رشيد الغرزاني إلى أن دولة الاحتلال التركي استخدمت مجموعات المرتزقة باسم الإسلام وبسطت احتلالها عبرها، وتسعى الآن للتخطيط لألاعيب جديدة، عبر الحوار مع حكومة دمشق، لذا يجب التصدي لها بوحدة الصف الشعبي، وقال: "لو نطق الإسلام لكشف أكاذيب تركيا".(مرفق بالفيديو والصور).

كشف الرئيس المشترك لهيئة الثقافة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أنه سيتم، خلال العام الحالي، تنظيم مهرجان الشعر والقصة، وسمبوزيوم للوحات الفنية والتشكيلية على مستوى شمال وشرق سوريا، وتدرس الهيئة تأهيل بعض المواقع الأثرية التي تضررت نتيجة الزلزال. (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA