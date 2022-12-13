مخطط وكالة أنباء هاوار 13 – 12 – 2022

يدلي شيوخ ووجهاء العشائر في ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو، بياناً استنكاراً للهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، وذلك امام مجلس الناحية، في تمام الساعة 11:00، (مرفق بالصور والفيديو).

دعت هيئة الدفاع عن السيد عبد الله أوجلان والمبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان شعب المنطقة لبدء مرحلة جديدة من النضال ضد العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، في وقت وصفت فيه قيادات في حركة التحرر الكردستاني الوضع القائم في إمرالي بالخطير(مرفق بالصور والفيديو).

لايزال آلاف الطلبة في مقاطعة كوباني محرومين من التعليم بسبب تعليق الدوام المدرسي في 19 مدرسة تقع على خطوط التماس مع جيش الاحتلال التركي(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA