مخطط وكالة أنباء هاوار 13 – 11 - 2022

يخرج أهالي إقليم الجزيرة في مظاهرة جماهيرية لاستنكار الهجمات الكيماوية التركية ضد قوات الكريلا بمناطق الدفاع المشروع بباشور كردستان، وذلك تحت شعار "بإرادة الشعوب والكريلا سنقاوم الأسلحة الكيماوية وندحر الاحتلال والخيانة"، بمدينة قامشلو الساعة 10.00.(مرفق بالصور والفيديو)

يواصل أهالي مدينة منبج في شمال وشرق سوريا التحرك وفق حالة الطوارئ التي أعلنتها الإدارة الذاتية في 6 تموز الماضي، لا سيما مع وصول مرتزقة "هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)" إلى القرى الشمالية والغربية لمنبج، عبر التدرب على كيفية استخدام السلاح، والتعرف على أساليب وأنواع الحروب التي تتبعها تركيا ضد شعب المنطقة. .(مرفق بالصور والفيديو)

أوضح عضو المكتب السياسي في حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي (PADE) حسين حجي، أن دفاع وإرادة المجتمع الإيزيدي أقوى من مخططات دولة الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني الخبيثة، وأكد أن المؤامرات لضرب مشروع الإدارة الذاتية والقضاء على القوات المدافعة عن شنكال ستفشل. .(مرفق بالصور والفيديو)

أوضح سياسيون أن دولة الاحتلال التركي تتجه نحو الإفلاس والانهيار أمام المقاومة التي يبديها مقاتلو الكريلا في زاب وآفاشين ومتينا، مؤكدين أن استخدامها للأسلحة الكيماوية دليل على هزيمتها أمام مقاومة الكريلا والشعب الكردي. .(مرفق بالصور والفيديو)

أشار مكتب الطاقة التابع للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، إلى أن أعماله ومشاريعه الهادفة لحماية البنية التحتية للطاقة الكهربائية وترشيد استهلاكها تسير على قدمٍ وساق، وذلك عبر تركيب العدادات الكهربائية الذكية في ريف مدينة الطبقة الشمالي. .(مرفق بالصور والفيديو)

تحدّث البروفيسور محمود باتل عن العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان موضّحاً أنّ سلطة حزبي العدالة والتنمية والحركة القوميّة تخوض حربها العنيفة على الكرد، الشعوب التركية، الاشتراكيين والأطراف الديمقراطية والحرّة؛ في إمرالي.

العالم

قالت تقارير إن الاحتلال التركي لوّح بتوحيد جميع المرتزقة السوريين في الشمال السوري تحت إمرة مرتزقة "جبهة النصرة"، في حين تبقى قمة المناخ 27 حفلاً إضافياً لإطلاق الوعود، طالما تستمر الدول الكبرى المسببة بعدم الإيفاء بالتزاماتها حيال الأضرار التي تلحقها بالبيئة.

المرأة

اَمنت روكن جيان من المكون العربي بفكر وفلسفة القائد أوجلان لتحرير المرأة من الظلم والعبودية والاستبداد، واقتدت بنضال الشهيدات اللواتي ناضلن وضحين في سبيل تحرير شعوب كردستان من المستعمرين، حتى وصولها إلى مرتبة الشهادة في شاهو بروجهلات (شرق كردستان) .(مرفق بالصور والفيديو)

ANHA