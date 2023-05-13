مخطط وكالة أنباء هاوار 13- 5 - 2023

أوضح أهالي منبج أن دولة الاحتلال التركي تفرض عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان، لأنه صاحب مشروع أممي يسعى لتحرير كافة الشعوب المضطهدة من الظلم والاستعباد، مطالبين بإنهاء العزلة المشددة على القائد. (مرفق بالفيديو والصور).

يخشى مزارعو شمال وشرق سوريا في مناطق التماس مع جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، من عدم قدرتهم على جني محاصيلهم لهذا العام، وتعرضها للتلف جراء الاستهداف التركي المستمر للمنطقة، بعد أن استبشروا موسماً جيداً نتيجة وفرة الأمطار التي شهدتها المنطقة. (مرفق بالفيديو والصور).

أكدت إدارية في مكتب العلاقات بمجلس سوريا الديمقراطية، أن مبادرة الإدارة الذاتية لحل الأزمة السورية إلى جانب طرحها للحل، تعد مخرجاً لصالح الشعب السوري، وتحفظ حقوقه. (مرفق بالفيديو والصور).

يعاني مركز الهلال الأحمر الكردي في مخيم برخدان بمقاطعة الشهباء من شح في الأدوية والمستلزمات الطبية نتيجة الحصار الذي تفرضه حكومة دمشق، ليقتصر عمله على فحص المرضى وتقديم بعض الأدوية لهم. (مرفق بالفيديو والصور).

تستمر فعاليات مهرجان أوركيش الموسيقي الثاني لليوم الثالث في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، الساعة 14.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يقيم اتحاد الإعلام الحر احتفالية بمناسبة عيد الأم، لتكريم عدد من الصحفيات الأمهات، في حديقة القراءة في مدينة قامشلو، الساعة 17.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA