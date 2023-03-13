مخطط وكالة أنباء هاوار 13- 3 – 2023

يشيع أهالي مدينة الحسكة جثمان الشهيد، المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية، محمد ماهر إلى مثواه الأخير في مزار الشهيد دجوار بقرية الداودية، الساعة 10.00، ويشيع أهالي مدينة قامشلو جثمان الشهيد عماد إبراهيم( قهرمان قامشلو) من قوات سوريا الديمقراطية، إلى مزار الشهيد دليل صاروخان، الساعة 12.30(مرفق بالصور والفيديو).

كولة سلمو اسم ما زال صداه يتردد في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بوصفها الأم الجبهوية التي بذلت الغالي والنفيس، واستشهدت دفاعاً عن ابن لم تلده(مرفق بالصور والفيديو).

أكد رئيس مشترك لمجلس مدينة هجين وإدارية في تجمع نساء زنوبيا في ريف دير الزور، أن فكر القائد عبد الله أوجلان، فكر أممي، كونه رأى، دون حرية كافة الشعوب المتعايشة لا يمكن أن تحقق حرية الشعب الكردي، مجددين العهد على مواصلة النضال حتى تحقيق حريته الجسدية(مرفق بالصور والفيديو).

أشار رئيس مشترك لمجلس مدينة هجين وإدارية في تجمع نساء زنوبيا في ريف دير الزور، أن فكر القائد عبد الله أوجلان، فكر أممي، كونه رأى، دون حرية كافة الشعوب المتعايشة لا يمكن أن تحقق حرية الشعب الكردي، وأكدا على مواصلة النضال حتى تحقيق حريته الجسدية(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

في كل عام وخلال بداية الربيع، يتجه معظم الأهالي ممن لديهم مساحات في منازلهم لزراعة أنواع من الخضروات، لاستهلاكها دون الحاجة لشرائها من السوق ولتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA