مخطط وكالة أنباء هاوار 13-10-2023

أشار مواطنو ومواطنات شمال وشرق سوريا إلى أن المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد عبد الله أوجلان منذ أكثر من 25 عاماً، مستمرة حتى الآن، مؤكدين "مهما حيكت مخططات ضدنا، سنبقى أوفياء للقائد عبد الله أوجلان وللشهداء"(مرفق بالصور والفيديو).

تميّز الشهيد المواطن محمد العليوي الذي استشهد في القصف التركي على ناحية تربه سبيه، بأخلاقه الحميدة وإنسانيته، وأكدت أسرته اتباع أسلوبه في التعامل مع الآخرين(مرفق بالصور والفيديو).

عدّ سياسيون من شمال وشرق سوريا هجمات دولة الاحتلال التركي عملاً جباناً هدفه قتل فكرة الإدارة الذاتية، وسط رفض العشب الاستسلام والتخلي عن نموذج الإدارة الذاتية القائم(مرفق بالصور والفيديو).

عاشا لحظات مرعبة عند وقوع مجزرة 13 تشرين الأول 2019 المروّعة في سري كانيه، التي استشهد فيها 11 مواطنة ومواطناً، بينهم مراسل وكالتنا سعد أحمد ومراسل Çira tv محمد رشو وأصيب 80 مواطنة ومواطن(مرفق بالصور والفيديو).

أكدت الإدارة الذاتية: "كلما شنت دولة الاحتلال التركي هجمات على المنطقة، ازدادت معها تحرك مرتزقة داعش في السجون، بالإضافة إلى تحرك خلايا داعش في المنطقة، ومحاولاتهم لتحرير المرتزقة المحتجزين"(مرفق بالصور والفيديو).

أكد المعارض السوري، غياث نعيسة، أن تركيا تستغل السياق العنفي العام والتحولات الكبرى للإمعان في سياساتها التوسعية في سوريا، مشيراً إلى أن من أبرز أهدافها هو تفكيك مشروع الإدارة الذاتية الوطني والذي يعد حاملاً للمخرج الوحيد من الوضع الكارثي السوري، مطالباً كافة السوريين والقوى الوطنية بالالتفاف حول الإدارة الذاتية وقواها الشعبية والسياسية والعسكرية(مرفق بالصور).

من أهم القوانين التي وضعها إسحاق نيوتن (قانون الفعل وردّ الفعل) الذي ينص على أن: (لكل فعل ردّ فعل مساوٍ له في المقدار ومضادّ له في الاتجاه)، إلا أن رد الفعل الوحيد من حكومة دمشق التي تدّعي بأنها هي الوحيدة الضامنة لوحدة وسيادة الأراضي السورية ضد الانتهاكات والعدوان على هذه الأرض، كان الصمت، حيال هجمات دولة الاحتلال التركي على البنية التحتية قي شمال وشرق سوريا(مرفق بالصور).

يسعى معمل "سندويش بانل" الذي يعتبر الأول من نوعه في شمال وشرق سوريا لصناعة الألواح العازلة "التوتياء المحشوة" إلى تغطية احتياجات المنطقة منها وتوفيرها بأسعار مناسبة ووفق الطلب من قياسات وأحجام(مرفق بالصور والفيديو).

أعادت الحرب الروسية - الأوكرانية طرح موضوع القطبية واللا قطبية بحدّة شديدة، على الرغم من أن الجدل والنقاش حوله لم ينقطعا، نظرياً وعملياً، منذ انتهاء الحرب الباردة أواخر الثمانينات بانهيار الكتلة الاشتراكية وتحلّل الاتحاد السوفييتي (مرفق بالصور).

يشيع أهالي مقاطعة الشهباء ومهجرو عفرين جثامين شهداء من قوات مكافحة الإرهاب استشهدوا في قصف لطائرات دولة الاحتلال التركي في ريف ديرك، إلى مثواهم الأخير في مزار شهداء مقاومة العصر في ناحية أحرص، الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

يقدم أهالي الرقة واجب العزاء لشهداء قوات مكافحة المخدرات في قوى الأمن الداخلي، حيث تنصب الخيمة في ساحة المجمع وسط مدينة الرقة(مرفق بالصور والفيديو).