مخطط وكالة أنباء هاوار 12– 7 - 2023

عاهدت نساء من دير الزور، القائد عبد الله أوجلان، على عدم تراجعهن خطوة واحدة إلى الوراء في مسيرة النضال من أجل تحقيق حريته الجسدية، من خلال الاعتماد على كفاحهن الذاتي دون التعويل على الدول والمنظمات الدولية(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار أن الوثيقة المقبلة التي يعتزمون الاتفاق عليها مع هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي ستتناول القضية الكردية، وبلورة رؤية مشتركة حول مفهوم اللا مركزية، وأكد أن اجتماع المعارضة سيسهم في حل الأزمة السورية(مرفق بالصور).

حذّر محللون من أن لبنان متجه نحو الانهيار الشامل، والتحوّل إلى دولة فاشلة مع السقوط التدريجي منذ سنوات للطبقة المتوسطة، ويواكب ذلك غياب سياسات اجتماعية هي أكثر من ضرورية لحماية الطبقات الضعيفة(مرفق بالصور).

بهدف حماية الأهالي في مدينة الرقة من الغرق، أُنشِئت مفرزة إنقاذ جوالة على سرير نهر الفرات في مدينة الرقة وريفها، مهمتها الإنقاذ والتدخل السريع في حال حدوث أي طارئ(مرفق بالصور والفيديو).

يدلي اتحاد مثقفي عفرين والشهباء، وتنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، ببيان إلى الرأي العام، وذلك في مخيم سردم، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

يقدم أهالي ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو واجب العزاء لذوي شهيدين، كما يقدم أهالي ناحية تل براك واجب العزاء لذوي الشهيدين بشير جمعة العبيد وحيدر حميد هلال المقاتلان في قوات الدفاع الذاتي، وذلك في تمام الساعة الـ 10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

يخرج أهالي ريف دير الزور الشرقي بتظاهرة حاشدة تنديداً ورفضاً لرسالة التهديد التي وصلت للقائد عبدالله أوجلان من قبل دولة الاحتلال التركي وتأكيد على النضال حتى تحقيق حريته الجسدية، الساعة 10.00 وفي السياق يخرج أهالي ناحية تل براك في مقاطعة قامشلو في تظاهرة تنطلق من دوار الفرن، جنوب الناحية، الساعة 18.00(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA