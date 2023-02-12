مخطط وكالة أنباء هاوار 12– 2 - 2023

تستمر حملة التبرعات التي أطلقتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، دعماً للمتضررين في المناطق المنكوبة جراء الزلزال، (مرفق بالصور والفيديو).

تقيم أكاديمية الصحة في مدينة الرقة ندوة حوارية تحت شعار "المؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان والعزلة المفروضة عليه"، الساعة 10.00 ، كما وتقيم منظمات المجتمع المدني في الرقة ندوة حوارية بخصوص المؤامرة الدولية في صالة منتزه مشوار الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية عامودا، اجتماعاً للتعريف بيوم 15 شباط المؤامرة الدولية التي طالت القائد أوجلان، في الساعة الـ 10:30، وذلك في مركز حزب الاتحاد الديمقراطي في الناحية، وفي السياق ينظم مجلس ناحية تربه سبيه اجتماعاً يعرض فيه سنفزيون حول المؤامرة، الساعة 12.00 في صالة مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي، (مرفق بالصور والفيديو).

تفتتح لجنة أطفال شلير، تحت شعار (لا أحد يستطيع حجب شمسنا)، وفي ذكرى المؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان، معرض لصور القائد ، وذلك في تمام الساعة الـ 11:00 ، في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، (مرفق بالصور والفيديو).

تدلي حركة الشبيبة الثورية بمدينة الطبقة بيان للرأي العام بخصوص الوضع الإنساني في سوريا والأحداث الأخيرة التي حدثت جراء الزلزال، الساعة 12.00(مرفق بالصور والفيديو).

أكد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية، مرعي الشبلي أنه رغم الوضع الكارثي في الحيين لم تصلهما أي مساعدات دولية مبيّناً أن حكومة دمشق تعيق دخول المساعدات إلى الحيين(مرفق بالصور والفيديو).

أكدت حركة الشبيبة الثورية السورية، واتحاد المرأة الشابة في مقاطعة قامشلو، على تصعيد النضال لرفع العزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان وتحقيق حريته الجسدية ونشر أفكاره على أوسع نطاق(مرفق بالصور والفيديو).

يعكس فيديو رجل ستيني من مدينة قامشلو كيفية عبور الأزمات والمحن عبر التكاتف، وذلك تحت خيم المساعدة التي نصبتها الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة لمساعدة المتضررين في المناطق المنكوبة(مرفق بالصور والفيديو).

ملف

في الذكرى السنويّة الـ 24 للمؤامرة الدوليّة؛ لا تزال الممارسات اللاأخلاقيّة والمخالفة للقانون بحقّ القائد عبد الله أوجلان مستمرّة، فخلال 678 يوماً؛ بقي 244 طلباً قدّمه المحامون و83 طلباً قدّمه ذوو القائد بلا استجابةٍ أو رد. فيما اتُّخذت بحقه 4 "عقوبات انضباطيّة" استمرّ كلّ منها 3 أشهر، وأمام كلّ هذا؛ يشير صمت المنظمات الدوليّة من مثل لجنة مناهضة التعذيب الأوروبيّة والمحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان إلى أنّ مسؤوليّة نظام إمرالي ليست مقتصرة على الدولة التركية وحدها(مرفق بالصور)

العالم والشرق الأوسط

رأى إعلامي لبناني أن الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا غيّر كثيراً في المعطيات السياسية، حيث جعل أردوغان يكتشف كم تركيا بحاجة إلى العالم، كما أنه جعل بشار الأسد يتنفس لكن ذلك لن يطول، فيما ظهرت بوادر انقسام وجوه المعسكر الإصلاحي الإيراني، إلى جانب عدم تحقيق اجتماع باريس بشأن لبنان لأهدافه(مرفق بالصور).

ANHA