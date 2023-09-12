مخطط وكالة أنباء هاوار 12 – 9 - 2023

أكد مقاتلو مجلس منبج العسكري من خطوط الجبهات أنهم أبناء عشائر هذه المنطقة، ولن يسمحوا لأي عدو بزرع الفتن وزعزعة أمنها واستقرارها، وبيّنوا: "سنحافظ على أمن وسلام أهلنا ومنطقتنا". .(مرفق بالصور والفيديو).

أكدت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أمينة أوسي أن عملية "تعزيز الأمن" أفشلت عدة مخططات كانت تحاك ضد الإدارة الذاتية. وأشادت بتكاتف ووعي أبناء شمال وشرق سوريا الذين كان لهم دور في وأد الفتنة. .(مرفق بالصور والفيديو).

حذر الناطق الرسمي باسم منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، من مخاطر انتشار مرتزقة "هيئة تحرير الشام" في خطوط التماس على أطراف مدينة منبج والباب وريف عفرين المحتلتين. .(مرفق بالصور والفيديو).

تتزايد جرائم الاحتلال التركي ومرتزقتها في المناطق المحتلّة يوماً بعد يوم، وسط صمت منظمات حقوق الإنسان، اعتبرت عضوة منسقيّة مؤتمر ستار في مقاطعة عفرين والشهباء، هذه الجرائم ضد الإنسانية. .(مرفق بالصور والفيديو).

تستمر بلديات الشعب في شمال وشرق سوريا بتقديم الخدمات للمواطنين، وأطلقت في بعض المدن والنواحي أعمال بيئية أيضاً، في حين تواصل بلدية تل تمر القيام بأعمالها رغم استمرار هجمات الاحتلال على ريف الناحية. .(مرفق بالصور والفيديو).

رأت ناشطة نسوية أن مشاركة النساء في احتجاجات السويداء يجب ألا تقتصر على رفع اليافطات والتنديد فقط، بل يجب أن تكون مشاركة مبنية على درجة كافية من الوعي، ولفتت إلى أنه من الضروري إسناد هذه الاحتجاجات إلى مشروع ذي نقاط محددة لإنجاحها.

تطورات كبيرة تشهدها الساحة السودانية هذه الفترة مع إعلان أميركا فرض عقوبات على قيادات في قوات الدعم السريع وإصدار البرهان قرار بحل القوات التي وصفها بالمتمردة، وذلك بالتزامن مع صراع دبلوماسي يخوضه البرهان مع قوى الحرية والتغيير. فإلى أين تتجه الأحداث بالسودان؟

ينظم مجلس ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو اجتماعاً لشيوخ ووجهاء العشائر في المنطقة للحديث عن آخر المستجدات في المنطقة، وذلك في أكاديمية الشهيد يكتا هركول غرب الناحية، الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو).

تنظم حركة الهلال الذهبي وحركة الثقافة والفن في كوباني، ندوة حول القائد عبدالله أوجلان والثقافة، وذلك في مركز المجلس التنفيذي في كوباني، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).