مخطط وكالة أنباء هاوار 12 – 9 - 2022

تستمر خيمة الاعتصام التي نصبتها قوات حماية المجتمع-المرأة بالتنسيق مع مؤتمر ستار تحت شعار "أين عدالتكم وضميركم"، تنديداً بهجمات المحتل التركي على شمال وشرق وسوريا ولفرض حظر جوي على المنطقة بيومها 32 أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة قامشلو الساعة10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

تنظم اللجنة القانونية لمجلس المرأة في شمال وشرق سوريا اجتماعاً لشرح المبادئ الأساسية والأحكام الخاصة بالمرأة، وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو الساعة 11:00.(مرفق بالصور والفيديو)

تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان تنظم حركة الشبيبة الثورية في إقليم الفرات مسيرة في ناحية قناية التابعة لمقاطعة كوباني الساعة 10:00 (مرفق بالفيديو والصور)

أوضح وجهاء من عشيرة المشهور بدير الزور بأن التقارب والاجتماعات التي تجري بين تركيا وحكومة دمشق هدفها إفشال مشروع الإدارة الذاتية، وأكدوا أن شيوخ ووجهاء عشائر المنطقة، ترفض كل المؤامرات التي تحاك على الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية، مؤكدين أن مشروع الإدارة الذاتية هو المنفذ الوحيد لحل الأزمة السورية..(مرفق بالصور والفيديو)

شدد وجهاء عشائر عربية وكردية على ضرورة إنهاء الاحتلال التركي للقضاء على خطر مرتزقة داعش. الوجهاء أثنوا على الجهود التي تبذلها قسد وقوى الأمني الداخلي لإنهاء خطورة داعش، ولكنهم طالبوا القوى الدولية بدعم تلك الجهود وعدم حصر ملف داعش في الإطار الأمني.(مرفق بالصور والفيديو)

وزعت مؤسسة الأعلاف في ديرك حتى الآن أكثر من 400 طن من مادة العلف والنخالة من أصل 800 طن وفرتها لمربي الماشية في نواحي ديرك وجل آغا وكركي لكي وتل كوجر.(مرفق بالصور والفيديو)

تفرض سلطات دولة الاحتلال التركي منذ عام 2019، عقوبات انضباطية على القائد أوجلان، وتؤكد محامية أن الهدف من هذه العقوبات هو استمرار العزلة أولاً، ومن ثم حرمانه من "حق الأمل" الذي يشترط للاستفادة منه عدم صدور عقوبات انضباطية بحق المعتقل.

للعام الرابع على التوالي يُحرم ما يقارب الـ 2000 تلميذ/ة في ناحية عين عيسى وريف كري سبي ممن تقع مدارسهم على خطوط التماس مع جيش الاحتلال التركي من التعليم، وذلك في ظل تجاهل المجتمع الدولي والمنظمات المعنية لحرمان الأطفال في تلك المناطق من هذا الحق.

أكد الناطق باسم منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، إبراهيم شيخو، أن المخطط الذي رسمه الاحتلال التركي بعد احتلاله لمقاطعة عفرين بهدف تغيير ديمغرافيتها والقضاء على طبيعتها، لسلخها عن الأراضي السورية وضمها إلى تركيا فيما بعد، لا يزال مستمراً.(مرفق بالصور والفيديو)

تحليل

هناك فاشية تنشأ على الدم في تركيا. وليس فقط في تركيا بل أينما وجد النظام الفاشي فإنّ هناك أكداساً من القتلى ومستنقعاتٍ من الدم. إنّ الفاشية ذات عقلية احتلالية تقتل الفاهم الاجتماعي والانسجام الفلسفي وتقضي على الأساليب الديالكتيكية. وهذا يمنع حلّ المشاكل. ويحدث اختلافاً وشرخاً وضغطاً. أي أنّه يقضي على الإرادة الجماعية والفكر الحر. ولا يترك مجالاً للتنظيم الاجتماعي والمكاني. ويبني دولةً عسكرية يصبح فيها المواطن خادماً للدولة.

ANHA