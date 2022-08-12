مخطط وكالة أنباء هاوار 12 – 8 – 2022

تنصب قوات حماية المجتمع_ المرأة خيمة اعتصام تنديداً بالصمت الدولي حيال هجمات الاحتلال التركي على المنطقة وذلك أمام مقر الأمم المتحدة في حي السياحي بمدينة قامشلو ، الساعة 09:00(مرفق بالفيديو والصور)

ينظم مجلس عوائل الشهداء بمدينة قامشلو خيمة عزاء الشهيدين بهور عنز واديب علي في بلدة كرباوي في تمام الساعة 09:00 (مرفق بالفيديو والصور).

قالت والدة الشهيد محي الدين كلو، شمسي خان كلو، عن العمليات التي نفذتها قوات سوريا الديمقراطية ضد الاحتلال التركي" الانتقام للشهداء نصر عظيم بالنسبة لنا". وتابعت: لن نتراجع خطو للوراء، بل خطواتنا ستكون للأمام دوماً.

تستعد الغرف والاتحادات التابعة لحركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM) أيضاً؛ وفق حالة الطوارئ التي أُعلنت ضد هجمات وتهديدات دولة الاحتلال التركي(مرفق بالصور والفيديو).

طالبت عائلة الشهيد مسعود إبراهيم بمحاكمة عملاء الدولة التركية الفاشية وسط مدينة كوباني ليكونوا عبرة لغيرهم، وقالت "الذين يتخلون عن شرفهم وكرامتهم، ويتنازلون للمحتل التركي ليصبحوا عملاء له، يجب محاسبتهم في ساحات المدن"(مرفق بالصور والفيديو)

أعربت النساء من ناحية عامودا عن رفضهن لكافة أشكال الاحتلال، واستعدادهن وفق مبادئ حرب الشعب الثورية لمواجهة هجمات الاحتلال التركي، مؤكدات دعمهن ومساندتهن للقوات العسكرية، واستنكرن الصمت الروسي والأمريكي إزاء الجرائم التركية(مرفق بالصور والفيديو).

أرجع الرئيس المشترك لمجلس حي الشهيد روبار قامشلو في حي الشيخ مقصود، بدران حمو صلابة المقاومة في شمال وشرق سوريا إلى ارتكازها على مبدأ الدفاع الذاتي والذي أسست له قفزة 15 آب(مرفق بالصور والفيديو).

قال عدد من جرحى الحرب في مدينة منبج بأن "الارض التي رويت بدماء الشهداء لا يستطيع أحد أخذها عنوةً"، مؤكدين على الاستعداد في مواجهة الاحتلال التركي ومرتزقته(مرفق بالصور والفيديو).

أكد رمزي كارتال على ضرورة خوض أبناء شمال وشرق سوريا النضال وفق حرب الشعب الثورية، وقال: "المرحلة الحالية تتطلب إعلان النفير العام ضد الخونة"، مشدداً على ضرورة استئصال العملاء والخونة الموجودين في المجتمع(مرفق بالصور والفيديو).

أوضحت الناطقة باسم مؤتمر ستار رمزية محمد، أن الهجمات التركية على المنطقة تأتي في سياق مساعي إفشال مشروع الإدارة الذاتية التي نمت جذورها منذ 10 أعوام، مؤكدة "بمقاومة شعبنا التي نستمد منها الإرادة وبوحدة النساء سنتصدى لجميع الهجمات"(مرفق بالصور والفيديو).

أعرب المكون العربي في مقاطعة الشهباء عن تضامنه مع أهالي إقليم الجزيرة، ودعوهم إلى تصعيد المقاومة في وجه قصف دولة الاحتلال التركي والتشبث بأرضهم مثلما يفعل مهجرو عفرين وأهالي مقاطعة الشهباء منذ 4 أعوام(مرفق بالصور والفيديو).

أكد القائد العام لمجلس منبج العسكري، محمد أبو عادل، أن تحرير منبج أنهى جسر الدعم التركي لداعش في سوريا والعراق، وكان الضربة الأهم في حملة إنهائه جغرافياً، فيما أكد في الوقت نفسه أن المنطقة تنعم باستقرار وإدارة ذاتية نموذجية تواجه الأطماع والخطر التركي(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

في وقت يرى فيه محللون سياسيون بأن حل البرلمان وإجراء الانتخابات حل للأزمة العراقية، يرى بروفيسور عراقي بأنها ليست حلاً إذا كانت وفق المعطيات القديمة، ويؤكد بأن الحل يتطلب "تغيير جذري في أسلوب الحكم"، كما يبين بأن المصالحة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي "بعيدة المنال"(مرفق بالصور).

ANHA