مخطط وكالة أنباء هاوار 12 – 6 – 2023

حث أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية، الشعب الكردي على إيصال صوتهم للعالم حتى تتحقق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، موضحين أن "القائد هو قائد الشعوب كلها، وحريته تمثل حرية الشعوب كلها". (مرفق بالفيديو والصور).

عبر أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية عن مساندتهم لأهالي الشهباء ضد هجمات الاحتلال التركي، واستنكروا هجمات جيش الاحتلال التركي. (مرفق بالفيديو والصور).

يعقد على مدار يومين متواصلين منتدى حواري تحت شعار "معا من أجل شرق أوسط ديمقراطي، الطريق إلى السلام"، بمشاركة أكثر من 80 شخصية حقوقية وسياسية، ومثقفة، لتسليط الضوء على المؤامرة الدولية التي أحيكت ضد القائد عبد الله أوجلان، والأزمة العالمية وتداعياتها، والأمة الديمقراطية، ودور المرأة، وسبل العمل المشترك من أجل تحقيق الكونفدرالية الديمقراطية في الشرق الأوسط.

أنجزت مديرية المياه في مقاطعة قامشلو 16 مشروعاً للمياه منذ عام 2022، وتعمل على تنفيذ 21 مشروعاً كمخطط لـ 2023، ووضعت خطة لدراسة عدد من المشاريع التي تعتبر استراتيجية لضخ المياه لبلدات ونواحي المقاطعة. (مرفق بالفيديو والصور).

مع وصول محمد بن سلمان إلى العرش في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2015، ظهر فجأة نهج إقليمي أكثر تبايناً لسياسات متداخلة، وحمل تحولات سياسية جديدة، وعلاقات مع أطراف متناقضة كروسيا والصين وأميركا، إضافة إلى مصالحتها مع إيران. ما الأسباب وما النتائج المترتبة على هذه التحالفات؟

تبدأ الامتحانات النهائية لطلبة كليات جامعة كوباني، الساعة 09.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يعقد اتحاد الإيزيديين في عفرين كونفرانسه الخامس في صالة ميتان في ناحية فافين في منطقة الشهباء، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يدلي مجلس عوائل الشهداء في اقليم الفرات ببيان تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على مقاطعة الشهباء، وذلك في مقره بمدينة كوباني الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور)

يدلي مجلس المرأة لعوائل الشهداء في مدينة حلب ببيان للتنديد بالهجمات التركية على مقاطعة الشهباء، من أمام مجلس عوائل الشهداء في مدينة حلب والواقع بالقسم الغربي من حي الشيخ مقصود، الساعة 11.00 (مرفق بالصور والفيديو)

تستمر فعاليات الملتقى الأدبي السادس في الطبقة، في اليوم الثاني والأخير على مسرح الشهيد مثنى عبد الكريم في مركز الثقافة والفن، الساعة 12.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مؤتمر ستار في مدينة حلب تظاهرة للتنديد بالهجمات التركية على مقاطعة الشهباء، تنطلق من أمام قاعة اجتماعات الثامن من آذار والواقع بالقسم الغربي من حي الشيخ مقصود الساعة 18.00. (مرفق بالصور والفيديو)

يشيع أهالي عفرين والشهباء جثامين 3 من مقاتلي وحدات حماية الشعب الذين استشهدوا جراء قصف الاحتلال التركي على ناحية الأحداث في ريف حلب، وذلك إلى مزار الشهداء في ناحية أحرص، الساعة 18.00 (مرفق بالفيديو والصور)

برعاية هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في مقاطعة الحسكة بالتعاون مع كومين الرسم، تعرض لوحة فنية بقياس /٥٨/ متر تجسد تاريخ مدينة السلام "عفرين" والمراحل الي مرت بها، وذلك في حديقة 4 نيسان في مدينة الحسكة، الساعة 18.30 (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA