مخطط وكالة أنباء هاوار 12 – 5 - 2023

ندّد سياسيون وإداريون العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وأشاروا إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحولات تاريخية وشعوبها باتت تطمح لكسر القيود، وأن سلطات الفاشية التركية لا تراعي أدنى المعايير القانونية والحقوقية للمعتقلين لديها(مرفق بالصور والفيديو).

بغضّ النظر عن أنّ الانتخابات التركية قد خطفت الضوء منها، إلّا أنّ الأزمة السوريّة التي تعدّ إحدى أبزر الأزمات في المنطقة قد دخلت في مرحلةٍ جديدة. فقد تمّ في الاجتماع الذي عُقد بين وزراء الدول العربيّة (21 دولة) في مصر في الـ 7 من أيار الجاري، التوصّل لاتفاق حول سوريا(مرفق بالصور).

أدانت نساء ومنظمات مجتمع مدني في شمال وشرق سوريا، جرائم اغتصاب الأطفال في المناطق المحتلة، وعاهدوا على الاستمرار في المقاومة والنضال للحفاظ على مكتسبات المرأة والدفاع عن حريتها والانتفاض في وجه العنف الممارس على كافة النساء والأطفال(مرفق بالصور والفيديو).

دعا السياسي بكر حج عيسى الدول العربية للتقرب من مبادرة الإدارة الذاتية بإيجابية، وخاصة السعودية ومصر والإمارات، وأوضح: "الإدارة الذاتية لعبت دوراً أساسياً وفعالاً في الحفاظ على الجزء الشمالي والشرقي من سوريا ودحر الإرهاب؛ وتتمتع الإدارة بمشروع ديمقراطي عصري يساهم في النهوض بالبلاد إلى أرقى أشكال الديمقراطية"(مرفق بالصور والفيديو).

ندّد أهالي حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب بما تمارسه حكومة دمشق بحقهم من حصار وصفوه بغير الأخلاقي)مرفق بالصور والفيديو).

يحاول العم خليل إخماد نار بعده عن قريته في عفرين المحتلة، بالنظر إليها من بعيد، مؤكداً على المقاومة والصبر حتى تحريرها والعودة إليها مجدداً(مرفق بالصور والفيديو).

مع توقيع اتفاق التقارب السعودي الإيراني برعاية صينية في آذار الماضي، كانت كل التوقعات تشير لحدوث طفرة وتحول سريع في الصراع اليمني في ظل تورّط طهران والرياض في دعم طرفي الصراع هناك)مرفق بالصور).

يستمر مهرجان أوركيش الثاني للموسيقى، في يومه الثاني بمشاركة فرق من (كوباني، والطبقة، وديرك ، ورميلان)، وذلك على خشبة مسرح محمد شيخو للثقافة والفن، الساعة الـ 14:00 (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA