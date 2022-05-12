مخطط وكالة أنباء هاوار 12 – 5 - 2022

تحت شعار "لا لسياسات الدولة التركية العدوانية على شعوب المنطقة" ينظم حزب الاتحاد السرياني و الاتحاد النسائي السرياني واتحاد الشبيبة السريانية التقدمية وقفة احتجاجية في مدينة قامشلو الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

تصدر منصة الفعاليات المشتركة للتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا بياناً في مدينة قامشلو بخصوص سياسات الدولة التركية في بناء المستوطنات والتغيير الديمغرافي. الساعة11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

يزور وفد من إقليمي كتلونيا وبرشلونة هيئة الإدارة المحلية والبيئة في مدينة قامشلو الساعة11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

تعقد لجنة صياغة العقد الاجتماعي، اجتماعاً لأهالي منطقة كوجرات حول العقد الاجتماعي في قرية بستا سوس الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

يدلي أهالي عفرين ببيان ضد سياسة التغيير الديمغرافي وبناء المستوطنات في الشمال السوري، وذلك أمام مقررابطة عفرين الاجتماعية في الحي الغربي في مدينة قامشلو الساعة 16300. (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مؤتمر ستار في ناحية جلبية بمقاطعة كوباني فعالية اعتصام دعماً لمقاومة الكريلا وتنديداً بالهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني . (مرفق بالصور والفيديو).

قالت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، عائشة حسو، إن الهجمات التي تستهدف مناطق الدفاع المشروع وشنكال في التوقيت نفسه، هي جزء من المؤامرة الدولية لإبادة الشعب الكردي، مؤكدة أن دعم مقاومة الكريلا يعني ضمان مستقبل كردستان. (مرفق بالصور والفيديو).

أكدت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر أن مخطط توطين اللاجئين السوريين في غير مناطقهم هو مخطط استيطاني خطير ويعرقل الحل السياسي السوري، مشيرة إلى أن الصمت الدولي عامل مشجع لتركيا للاستمرار في جرائمها. (مرفق بالصور والفيديو).

يرى وجيه في عشيرة شمر العربية أن الهجمات التركية تهدف إلى نزع الاستقرار في المنطقة، وتطال الوطن العربي بأكمله، بينما دعا وجيه في عائلة كلو الوطنية إلى الوحدة في وجه إبادة الشعوب التي يسعى إليها الاحتلال. (مرفق بالصور والفيديو).

يتيح العقد الاجتماعي الذي يصاغ لشمال وشرق سوريا، ضمان حقوق السوريين على اختلاف الجنس والمكونات المتعايشة، وليكون دستوراً لسوريا المستقبل، وحلاً للأزمة السورية التي طال أمدها، وفق ما يراه مواطنون شاركوا في الاطلاع على مسوّدة العقد. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح أعضاء مجلس الشعب في ريف دير الزور الشرقي أن الهدف العزلة المفروضة على القائد أوجلان هو إفشال مشروع الأمة الديمقراطية وتعميق الأزمات في الشرق الأوسط واستهداف الشعوب التي تحررت بفضل هذا المشروع. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

أوضح الكاتب والباحث السياسي أحمد شيخو، أن العثمانية الجديدة هي تكرار وتبلور للاتحاد والترقي بأسلوب حرفي ومضلل أكثر للسيطرة واحتلال الشرق الأوسط، وبيّن أن جبال طوروس وزاغروس هي خط الحماية الأول لكل البلدان العربية الحالية والأمم الإسلامية والشعوب والأديان المختلفة في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

السياسة

أكدت الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل سهام داوود أن الحزب سيسعى خلال المرحلة المقبلة، إلى التواصل مع التيارات السياسية والأحزاب والشخصيات السورية في الداخل والخارج؛ للملمة شتات البيت السوري وحل أزمة البلاد وبناء سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

الشهيدة روناهي كوباني، مسيرة نضالية يشهد لها كل من بقي معها، فقد أوصت النساء، رائدات ثورة روج آفا، بضرورة الكفاح لإنجاح الثورة؛ ثورة المرأة. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

من جديد تقف الأوضاع الميدانية في غزة على الحافة، وسط تصاعد احتماليات الانزلاق إلى مواجهة غير مسبوقة بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والجيش الإسرائيلي.

ANHA