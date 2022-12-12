مخطط وكالة أنباء هاوار 12 – 12 – 2022

تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وللمطالبة بحريته الجسدية، ينظم مؤتمر ستار في ناحية الشدادي ندوة حوارية، وذلك في الساعة 10.00، وفي ذات السياق تنصب حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات خيمة اعتصام في ساحة الشهيد عكيد وسط مدينة كوباني تستمر ليومين، في حين تنصب خيمة أخرى في مدينة منبج، أيضاً تستمر ليومين في اكاديمية الشهيد إسماعيل الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، اجتماعاً لأهالي ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو، لشرح اخر المستجدات على الصعيد السياسي لشمال وشرق سوريا وكردستان، وذلك في صالة المركز الثقافي، الساعة 11:00، (مرفق بالصور والفيديو).

أحاطت الإدارة المدنية الديمقراطية لمدينة منبج وريفها، الأهالي إحاطة كاملة بما تشهده شمال وشرق سوريا من تطورات سياسية وعسكرية من خلال عقد الاجتماعات الجماهيرية لهم، في وقت استعرت فيه الحرب الإعلامية التركية كوسيلة من أساليب الحرب الخاصة ضد المنطقة(مرفق بالصور والفيديو).

أكد أهالي ناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة اعتمادهم على قواهم الذاتية في الدفاع عن المنطقة، وقالوا " سنقف إلى جانب قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية، ولن نعوّل على القوى الدولية"(مرفق بالصور والفيديو).

نددت أمهات السلام في قامشلو، ونساء من مدينة الرقة، بصمت القوى الدولية تجاه هجمات دولة الاحتلال التركي، والعزلة المشددة المطبقة على القائد عبد الله أوجلان(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

أشهر فنانون مؤخراً فنهم، كوسيلة للنضال والصمود في وجه الاحتلال التركي، فكما يحتاج المقاتل إلى سلاح وذخيرة ليقاوم، فإن الفنان يناضل بفنه، وكل له قوة لا يستهان بها(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA