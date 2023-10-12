مخطط وكالة أنباء هاوار 12 – 10 - 2023

دعا القائد عبد الله أوجلان في مجلده الخامس العرب واليهود إلى تجاوز الحداثة الرأسمالية، وتبنّي العصرانية الديمقراطية كخيار يشكّل طريق الحل المستدام والوطيد ضمن معمعة الشرق الأوسط.

أوضحت نساء من حلب ودير الزور أن ردهن على هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا سيكون بالانتفاض ضده ومقاومته، مؤكدات التفافهن حول قواتهن العسكرية وتحطيم أطماع المحتل. (مرفق بالفيديو والصور).

اختارت شرائح مجتمعية مختلفة في مقاطعة الحسكة، تطبيق أفكار القائد عبد الله أوجلان لتحقيق ثورة مجتمعية، كشكل وأسلوب رداً على المؤامرة الدولية التي استهدفته. (مرفق بالفيديو والصور).

أهاب الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة، طلعت يونس، شعب شمال وشرق سوريا بالاستمرار على نهج المقاومة الشعبية والالتفاف حول قواته، لردع هجمات دولة الاحتلال التركي وإفشال كافة المخططات الهادفة لزعزعة أمن واستقرار المنطقة. (مرفق بالفيديو والصور).

أكد قيادي في قوات سوريا الديمقراطي أنهم جاهزون لصدّ أي هجوم تركي يستهدف مناطقهم، وعاهد الشعب السوري بأنهم سيكونون الدرع الحصين لصدّ الهجمات، وإحباط مخططات تركيا في احتلال الأراضي السورية. (مرفق بالفيديو والصور).

فضّل الشهيد الشاب رياض كوركجي البقاء في الوطن والعمل كسائق بعمر الـ 22 عاماً، على الهجرة إلى الخارج، ليستشهد على يد آلة الحرب التركية. (مرفق بالفيديو والصور).

رغم الحروق التي في جسده والتي تثبت أن تركية استخدمت الأسلحة الكيماوية المحرمة، إلا أنه ومنذ 4 أعوام ما يزال الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يغضّان الطرف عن قضيته وقضية أهالي شمال وشرق سوريا، ولم تردّ على الدعوى التي رُفعت ضد الاحتلال التركي. (مرفق بالفيديو والصور).

تعهّد مجلس مقاطعة كري سبي بتقديم الخدمات للقرى المتضررة نتيجة الهجمات التركية، وطالب القوى الدولية بلجم دولة الاحتلال التركي. (مرفق بالفيديو والصور).

أحب الشهيد عبد السلام محمود وطنه لدرجة أنه كان يصف الحياة بلا وطن بالذل وكان عميق الارتباط بحركة التحرر الكردستانية والقائد عبد الله أوجلان حتى أنه قال ذات يوم "القائد عبد الله أوجلان سيقود سوريا".(مرفق بالفيديو والصور).

أثار الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي على قوة دفاع البحرين التابعة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية المخاوف من احتمالية عودة الحرب لليمن، خاصة في ظل حالة الجمود التي تشهدها البلاد منذ وقف العمليات العسكرية منذ أكثر من 6 أشهر. فماذا ينتظر اليمن؟ وهل تواصل البلاد طريقها نحو السلام أم تسقط ثانية في أتون الحرب

ينظم مجلس عوائل الشهداء في اقليم الجزيرة مراسم تقديم واجب العزاء لذوي شهداء قصف التركي من قوى الامن الداخلي وعضو وحدات حماية الشعب (أحمد خالد العلي، وصالح الدندوش، وبسام الحسين، وآلان ناظم، ومحمد شمدين) في مزار الشهيد دليل ساروخان في قامشلو الساعة 10.00. كما تقام مراسم عزاء الشهداء في مزار الشهيد عكاب الأسود في ناحية تل كوجر، الساعة 10.00، وفي مركز الشبيبة الثورية في ناحية ديرك، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو)

يقدم مكونات ناحية تربه سبيه واجب العزاء لذوي الشهيد محمود الورو في قرية ام عظام التابعة لبلدة ابو فرع جنوب ناحية تربه سبيه، الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

يقدم أهالي ناحية جل آغا واجب العزاء لذوي الشهيد عبد الواحد الأحمد في قرية خراب باجار الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

يتوافد أهالي مدينة الحسكة إلى خيمة عزاء الشهداء الذين استشهدوا جراء هجمات المحتل التركي على شمال وشرق سوريا، والمواطن اسكندر حسو الذي استشهد في قصف الطيران التركي على معمل القرميد في مدينة الحسكة في الـ 4 تشرين الأول. الساعة 10:00 (مرفق بالفيديو والصور).

يقدم أهالي كركي لكي وريفها واجب العزاء لذوي الشهيدين معاذ عثمان وأحمد الخضر، وذلك أمام مركز آرام تيكران للثقافة الفن وفي بلدة رميلان، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يستذكر رفاق وذوي مراسلة وكالة أنباء هاوار الشهيدة دليشان إيبش الذكرى السنوية لاستشهادها، في مزار الشهيدة دجلة بمدينة كوباني، الساعة 11:00 (مرفق بالفيديو والصور).

يشيع مجلس عوائل الشهداء في الرقة جثامين 3 شهداء من أعضاء قوى الأمن الداخلي وجثمان شهيدة من وحدات حماية المرأة، وذلك إلى مزار الشهداء في الحكومية، الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور)

يشيع أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب جثماني عضوي قوى الأمن الداخلي مصطفى وجان دار اوسكيلو إلى مزار الشهداء حيي الأشرفية والشيخ مقصود، الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات مراسم عزاء مركزية لذوي الشهيدين أورهان محو وعلي عثمان، وذلك في ساحة الشهيد عكيد وسط مدينة كوباني،الساعة 13:00 (مرفق بالفيديو والصور).