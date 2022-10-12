مخطط وكالة أنباء هاوار 12 – 10 - 2022

ينظم حزب سوريا المستقبل مراسم استذكار الشهيدة هفرين خلف في مزار الشهيد خبات ديرك، الساعة 13:00 ، مرفق (بالصور والفيديو).

تستمر فعاليات الدورة السادسة لمهرجان أوصمان صبري للأدب في يومها الثاني، وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، الساعة 17:00 مرفق (بالصور والفيديو).

يحيي حزب الاتحاد السرياني ذكرى شهداء مجلس بيث النهرين القومي وذلك في في مزار الشهداء السريان الآشوريين بالحسكة، الساعة 10.00 ( مرفق بالفيديو والصور).

تنظم لجنة الشباب والرياضة في مدينة منبج وريفها، ورشة عمل حول الهجرة ومخاطرها الساعة 10.00.(مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مجلس حزب سوريا المستقبل بريف دير الزور الشرقي ندوة حول ذكرى استشهاد الشهيدة هفرين خلف. الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

حذر الرئيس المشترك لهيئة التربية في إقليم الفرات، بكر جرادة، من مغبة خروج المدارس الحدودية في كوباني مع باكور كردستان عن دائرة الخدمة، وقال "المدارس الحدودية تواجه خطر الإغلاق بسبب القصف التركي عليها بشكل مباشر"، مطالباً حكومة دمشق واليونسكو بتحمل مسؤولياتهما والتحرك لحماية الطلبة من هذه الهجمات". (مرفق بالفيديو والصور).

قالت الناشطة الحقوقية التونسية، الدكتورة سلوى قيقة، عن القائد عبد الله أوجلان "لقد تمكنت من اكتشاف زعيم فكري وسياسي، له نظرة شاملة أساسها تحقيق إنسانيّة الإنسان على وجه الأرض، يحقّ اعتباره فيلسوف العصر" وأكدت أن أطروحات القائد أوجلان تمثل رؤية استراتيجية بالنسبة للمجتمع البشري من أجل تحقيق إنسانية الإنسان.

طالب الناطق الرسمي باسم منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا إبراهيم شيخو، الوجهاء والعقلاء في بلدتي نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي بوضح حد للاستفزازات التي تمارسها بعض المجموعات المسلحة في كلا البلدتين ضد مهجري عفرين في مناطق الشهباء. (مرفق بالفيديو والصور).

تواصل ناحية تل تمر من خلال مؤسساتها المدنية والعسكرية الاستعدادات لمقاومة المحتلين عبر سلسلة متعددة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز المنظومة الدفاعية في المنطقة. (مرفق بالفيديو والصور).

الثقافة والفن

غنّى الفنان الراحل زيدان قاسم وعزف خلال عقود من حياته لشعبه ووطنه، بهدف إحياء الفن والفلكلور الكردي وكان من الأوائل المنضمين إلى فرقة جودي الفنية في ديرك. (مرفق بالفيديو والصور).

تقرير

يخيّم صمت مريب على حكومة دمشق منذ أعوم، على الرغم من احتلال تركيا لعدد كبير من المدن والمناطق السورية وقيامها بعمليات التغيير الديمغرافي وسياسة التتريك في المناطق التي تحتلها، وما يتعرض له الجنود السوريون من مجازر مروعة.

المرأة

تستهدف دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها بمختلف مسمياتهم، رائدات ثورة 19 تموز، فمن صانعة السلام الشهيدة هفرين خلف، إلى الرائدة في مكتب شؤون العدل والإصلاح زينب محمد، مسيرة نضالية لشهيدات نقش أسمائهن على صفحات التاريخ بحروف من ذهب حاربن بأيديولوجية تحرر المرأة كافة أشكال العبودية.

تتعرض النساء في كردستان لمختلف أشكال هجمات الإبادة، وترى عضوة منسقية مؤتمر ستار، ريحان لوقو، أن هذه الهجمات تنفذ بمخطط واحد من قبل الذهنية ذاتها التي تسعى لبناء مجتمع متعصب بعيد عن الديمقراطية والحرية، وأكدت أن النساء في كردستان سيحولن شعار "المرأة، الحياة، الحرية" إلى شعار لبداية انطلاق ثورة نسائية في العالم.