مخطط وكالة أنباء هاوار 12- 6 - 2022

يفتتح المجلس الاجتماعي الأرمني أولى دورات اللغة الأرمنية في شمال وشرق سوريا، عبر دورة تدريبة في مدينة الحسكة، التي ستبدأ في مرسة ذات النطاقين في المدينة، الساعة .10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد وجهاء عرب وكرد في مقاطعة كوباني أنهم يعوّلون على قوّة الشعب في الوقوف في وجه التهديدات التركية ضد المنطقة، وأكدوا مقاومة تاريخية يلتحم فيه الشعب والقوات العسكرية ستكون في انتظار الدولة التركية المحتلة فيح حالها هجومها على المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

أشار الحقوقي مصطفى مسلم إلى أن العالم متواطئ مع دولة الاحتلال التركي من خلال صمته حيال استخدامها السلاح الكيماوي ضد قوات الكريلا في باشور (جنوب كردستان)، مؤكداً أن ما يحصل هناك يفضح حجم التواطؤ الدولي حيال القضية الكردية. (مرفق بالصور والفيديو).

كشفت نسوة مرتزقة داعش أن منظمة "IHH" التركية، هي من تنسق وتشرف على تهريب أُسر مرتزقة داعش من المخيمات في شمال وشرق سوريا، وتسهل وصولهم إلى المناطق السورية المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها.

عدّ كاتب ومحلل سياسي المظاهرات التي شهدتها المناطق المحتلة بداية لإدراك مشاريع تركيا الاحتلالية التي تعمل وفق مصالحها، وتبلور وعي وطني سوري حقيقي، وبنى الأمل على مشروع الإدارة الذاتية لعودة السوريين إلى موطنهم. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

أسفرت الضربات الإسرائيلية على سوريا التي استهدفت الجمعة، مواقع جماعات تابعة لـ "إيران" إلى تعليق الرحلات الجوية في مطار دمشق الدولي بعد أن ألحقت أضراراً بمدرج الهبوط، في حين حذّر البرلمان الأوروبي من تدهور سيادة القانون وحقوق الإنسان في تركيا، التي لا يمكن من دونها استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

كردستان

دعت الرئيسة المشتركة لحزب الأقاليم الديمقراطي (DBP) صالحة آيدنيز جميع الشعوب في تركيا للانضمام إلى المسيرة كمليك الخامسة التي تنطلق اليوم، من أجل إنهاء العزلة وتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، وقالت: "حرية السيد أوجلان ضمان دمقرطة تركيا وحرية الشعب الكردي ودمقرطة الشرق الأوسط".

أكد الرئيس المشترك لاتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة، أن دخول حزب الديمقراطي الكردستاني في الحرب الشاملة ضد الكريلا سيشكل خطورة كبيرة على كردستان وخاصة باشور، مبيناً أن المرحلة الراهنة تجاوزت مرحلة الدعوات للديمقراطي الكردستاني، وحان الوقت لأن يبدي شعب كردستان موقفاً صارماً حيال هذه الحرب. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضحت ليلى موسى أن تركيا تُشكل تهديداً جدياً على السلم والأمن الدوليين، وإنّ تجفيف منابع الإرهاب غير ممكن إلا إذا كفت تركية عن سياساتها. وقالت: "تركيا تحوّل الشمال السوري إلى قنابل موقوتة تهدد الأمن والسلم الدوليين". (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

"بأمثال الأمهات المضحيات مثلكِ، سيحقق شعبنا الحرية"، الأم أمينة والدة شهيدين تستذكر ما قاله القائد أوجلان لها، وتأمل اللقاء به مرة أخرى. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA