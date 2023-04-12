مخطط وكالة أنباء هاوار 12- 4 - 2023

طالب مواطنان التقيا بالقائد عبد الله أوجلان في حلب ولبنان: "يجب أن يكون القائد خارج السجن لكي يجد حلولاً نهائية لمشكلات الشرق الأوسط"(مرفق بالصور والفيديو).

أكد المستشار الإعلامي للاتحاد الوطني الكردستاني، برهان شيخ رؤوف، أنّ القصف التركي على مطار السليمانية: "انتهاك صارخ لسيادة العراق وسيادة إقليم كردستان"، لافتاً إلى أن أنقرة تريد إعادة أمجاد الدولة العثمانية في منطقة الشرق الأوسط، وإنّ الاعتداءات التركية لن تؤثر على أداء السليمانية وقياداتها في مساندة القضية العادلة في روج آفا.(مرفق بالصور).

أوضح متضررون من الزلزال في الشهباء أن الإدارة الذاتية رغم إمكاناتها الضعيفة وفرت لهم المأوى والمستلزمات الأولية، إلا أن حصار حكومة دمشق وتداعياته يزيد من معاناتهم(مرفق بالصور والفيديو).

تعود أول محطة إذاعية في ثورة روج آفا، وهي إذاعة " Dengê Cûdî" (صوت جودي) إلى البثّ مجدداً، بعد توقّف دام 7 سنوات، بسبب مشاكل تقنيّة(مرفق بالصور والفيديو).

يقضي مهجّرو عفرين المحاصرون شهر رمضان في ظروفٍ صعبة، ويطالبون بفتح الطرق والسماح بدخول المستلزمات المعيشيّة الرئيسة إلى المنطقة(مرفق بالصور والفيديو).

تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان يخرج أهالي ناحية درباسية في مقاطعة الحسكة، في تظاهرة حاشدة، الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

يقدم اهالي ناحية ديرك واجب العزاء لذوي الشهيدة المقاتلة دجلة حسين عمر في قرية سويدية بمنطقة كوجرات في تمام الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مجلس عوائل الشهداء في مدينة حلب مراسيم غيابية للشهيد في قوات الدفاع الشعبي أمد ديرسم، الاسم الحقيقي :فؤاد اسماعيل، في ساحة الشهداء الواقعة بالقسم الغربي من حي الشيخ مقصود وذلك في الساعة 12.00 ( مرفق بالصور والفيديو).

ANHA