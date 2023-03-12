مخطط وكالة أنباء هاوار 12- 3 – 2023

يصادف اليوم الذكرى السنوية الـ 19 لمجزرة 12 آذار التي تحولت لانتفاضة ومهدت لثورة مجتمعية تعكس وحدة مكونات شمال وشرق سوريا وتنظيمهم.(مرفق بالصور والفيديو).

استذكاراً لشهداء انتفاضة 12 آذار، وتحت شعار " بروح انتفاضة 12 آذار سندحر الاحتلال وننتصر بإرادة الشعوب" ، تقيم الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة مراسم في ملعب شهداء 12 آذار بمدينة قامشلو، الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

يستذكر أهالي مدينة قامشلو شهداء انتفاضة 12 آذار في مزار الشهيد دليل صاروخان، وفي تل حميس تقام مراسم استذكار بتنظيم من مجلس عوائل الشهداء في مزار شهداء تل حميس الساعة 10.00، وفي السياق يتوجه أهالي ناحيتي جل آغا وكركي لكي إلى ضريح شهيدين من الانتفاضة في بلدة عابرة، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

أفاد مصدر محلي من مقاطعة كري سبي المحتلة، بتمدد مرتزقة "هيئة تحرير الشام" في المقاطعة المحتلة، واحتلالهم لموقع استراتيجي جديد على حساب تقليص نفوذ مرتزقة ما يسمى "الجيش الوطني" التابعون للاحتلال التركي(مرفق بالصور).

تحليل

منذ أشهر تتعرض طالبات المدارس في شرق كردستان وجميع أنحاء إيران لهجماتٍ بالغازات السامة، حيث إنه وبشكل يومي تصاب العديد من الطالبات بحالات تسمم أودت بحياة العشرات منهن، وإذا ما استمرت هذه الظاهرة، لربما يخرج الوضع عن السيطرة في البلاد، ويتعقد المشهد الداخلي العام المعقد أصلاً بعد الاحتجاجات الشعبية التي انتثرت على ثرى إيران(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

يسعى مزارعو الأشجار المثمرة ونباتات الزينة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر شتلها في مدينة الرقة، ورفد مشاتل شمال وشرق سوريا بها، بعيداً عن استيرادها من الخارج(مرفق بالصور والفيديو).

على الرغم من استهداف الاحتلال التركي ومرتزقته لأراضي المزارعين ومحاصيلهم في قرى خطوط التماس في ناحية زركان، إلا أن المزارعين يؤكدون تشبثهم بأرضهم(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

قال خبراء إن قروض الزلزال التي تمنحها حكومة دمشق غير مجدية ولن تشكل إلا مزيداً من الانعكاسات السلبية على الاقتصاد وتدفع نحو التضخم، في حين اتفقت إيران والسعودية على استئناف العلاقات، لكن لا يُعرف إن كان الاتفاق الذي تم بوساطة صينية قد نص على حل القضايا الخلافية بشكل واضح، أم أن الهدف كان التوصل إلى تهدئة مرحلية(مرفق بالصور ).

تشهد تونس تصاعداً سريعاً في الأحداث مع استمرار النظام الحاكم برئاسة، قيس سعيّد في ملاحقة من يصفهم بـ المتآمرين على أمن الدولة وهي التهمة التي سُببت بتوقيف الكثير من الإعلاميين والسياسيين ورجال الأعمال وأغلبهم من عناصر حركة النهضة والمتحالفين معها وإحالتهم للقضاء(مرفق بالصور).

ANHA