مخطط وكالة أنباء هاوار 11– 7 - 2023

بيّن الوطني علي سعدون الذي التقى بالقائد عبد الله أوجلان عام 1996 أن "القائد كان يقول آمنوا بقوّتكم ولا تتّكلوا على أحد، فلا سبيل آخر للحريّة سوى المقاومة"(مرفق بالصور والفيديو).

باتت معروفة للقاصي والداني، قصة المؤامرة الدولية التي حاكتها مجموعة من الجهات، وشاركت فيها أجهزة استخبارات إقليمية ودولية تحت إشراف المخابرات الأمريكية الـ (سي آي إيه) والموساد الإسرائيلي، للإيقاع بالمناضل عبد الله أوجلان، والتي أدّت إلى اعتقاله يوم 15 شباط 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، حيث نُقل بطائرة خاصة إلى تركيا، ليُزجّ به في زنزانة منفردة في جزيرة إمرالي في بحر مرمرة، وليصدر بحقه حكم الإعدام الذي تحوّل فيما بعد إلى السّجن مدى الحياة، (مرفق بالصور).

أكدت شخصيات وطوائف دينية أن انعقاد المنتديات والمؤتمرات يقوّي وحدة الأديان ويوجهها نحو مسارها الصحيح، ودعت كافة الأديان والمعتقدات للتعاضد للتصدي لهجمات الإبادة التي تحرّف الدين وتبعده عن مساره. (مرفق بالصور والفيديو).

ترى مديرة مركز الدراسات الجندرية والباحثة السودانية، نعمات كوكو، أن المرتكز الأساسي للثورات والحركات النسائية حول العالم اعتبار قضية المرأة قضية المجتمع، مؤكدة أن هناك حاجة إلى التعبئة النسائية في كافة المستويات، وشددت "إذا لم يتم حل القضية الكردية لن تحل قضية المرأة"(مرفق بالصور)

يخرج أهالي إقليم الفرات في تظاهرة للتنديد بالتهديدات التي تعرض لها القائد عبد الله اوجلان، والتأكيد على الاستمرار في النضال حتى تحقيق حريته الجسدية تنطلق من ساحة المرأة وسط مدينة كوباني ، وفي ناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو تنطلق تظاهرة في ذات السياق من أمام مجلس عوائل الشهداء في الناحية، وفي ناحية كركي لكي تنصب حركة الشبيبة الثورية خيمة اعتصام وتنديد ليوم واحد ، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

تفتتح جمعية للسرطان مركزاً طبي لعلاج الأورام الخبيثة وذلك في مشفى الرقة الوطني الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي ناحية تل حميس في مقاطعة قامشلو جثمانا شهيدين من قوات واجب الدفاع الذاتي إلى مثواهما الأخير في مزار الشهداء، الساعة 11.00 (مرفق بالصور والفيديو).

يقدم اهالي إقليم الفرات ومدينة منبج واجب العزاء لذوي شهداء مجلس منبج العسكري وذلك تحت الخيمة المركزية التي تنظمها مجلس عوائل الشهداء في مدينة منبج وريفها وذلك في تمام الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو)..

تنظم لجنة شلير لمتابعة شؤون الأطفال في شمال وشرق سوريا، مسابقة للأطفال في ملعب القلعة بمدينة قامشلو، تنطلق الساعة

.14.00 وتستمر حتى الساعة 17.00(مرفق بالصور والفيديو).

تنظم فرقة الشهيد يكتا للمسرح في مدينة كوباني عرض مسرحي بعنوان “زيلان" بمناسبة ذكرى استشهاد الشهيدة زيلان وذلك على خشبة مسرح في مركز باقي خدو للثقافة والفن، الساعة 18:00 (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA