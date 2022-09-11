مخطط وكالة أنباء هاوار 11 – 9 - 2022

تستمر خيمة الاعتصام التي نصبتها قوات حماية المجتمع- المرأة بالتنسيق مع مؤتمر ستار تحت شعار "أين عدالتكم وضميركم"، تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا ولفرض حظر جوي على المنطقة، أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة قامشلو الساعة 10:00. (مرفق بالفيديو والصور).

يستمر المهرجان السابع لفن الطفل في يومه الثاني والأخير وذلك في مركز آرام تيكران للثقافة والفن في رميلان، الساعة 15:00 (مرفق بالفيديو والصور).

يدلي مجلس عوائل الشهداء في ديرك بيان إلى الرأي العام حول استشهاد اثنين من مقاتلي الكريلا وجرح ثلاثة آخرين في خليفان والساعة 10:00. (مرفق بالفيديو والصور).

يدلي مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربسبية التابعة لمقاطعة قامشلو بيان تنديداً بخيانة الديمقراطي الكردستاني في خليفان امام مؤسسة مجلس عوائل الشهداء الساعة 10:00. (مرفق بالفيديو والصور).

تفتتح هيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أول مخبر لتحليل المواد الغذائية، وذلك في مدينة الحسكة الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو )

أوضح الرئيس المشترك لمؤتمر المجتمع الديمقراطي (KCD)، بدران أوزتورك، أن المعتقلين في السجون التركية يواجهون عقلية رجعية هدفها سلب إرادتهم والاحتفاظ بهم في السجن لمواجهة الموت، مؤكداً أنه لا أحد يستطيع كسر إرادة المعتقلين السائرين على خطا مظلوم وكمال وخيري.

طالب مقاتلون سابقون في صفوف وحدات حماية الشعب دحروا داعش في مدينة كوباني أهالي المنطقة بدعم قوات سوريا الديمقراطية في حملاتها ضد الجواسيس والعملاء ومرتزقة داعش، مؤكدين أن تركيا والدول التي تقف خلف داعش تهدف إلى إعادة إحيائه من جديد بهدف القضاء على الإدارة الذاتية. (مرفق بالفيديو والصور).

اعتبر أهالي مقاطعتي قامشلو وكوباني التحضيرات الدفاعية وفق استراتيجية حرب الشعب الثورية، أفضل الخيارات لمجابهة هجمات الاحتلال التركي، وأكدوا أن بناء وتطوير مفهوم الحماية والدفاع الذاتي واجب على كل فرد يحيا على هذه الأرض. (مرفق بالفيديو والصور).

أكّد رفاق الشهيدين جسور خبات وعدي جنيدية على الانتقام لرفيقيهم، وقالوا: "سنحارب الفكر المتطرّف لداعش الذي يستخدم مخيم الهول كدولةٍ مصغّرةٍ له، ونقضي على هذا الإرهاب". (مرفق بالفيديو والصور).

متمسكين بخيط الأمل والعودة، مؤمنين بأنهم عائدون أحياءً أو أمواتا إلى عفرين مرةً أخرى ولن يطول غيابهم، مُهجرو عفرين في حلب يدفنون وفياتهم مع التابوت لينقلوهم بعد تحرير عفرين إليها. (مرفق بالفيديو والصور).

المرأة

أكدت عضوة منسقية مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا جورجيت برصوم والمشاركة في المؤتمر العالمي الثالث للنساء القاعديات على إعجاب المشاركات في المؤتمر بدور المرأة في شمال وشرق سوريا، وسلطت الضوء على ثورة المرأة وتأثيرها وعلى التغيرات التي حدثت في المنطقة والعالم.

العالم

يرى ناشطون أن تحركات "الأجهزة الأمنية" التابعة لحكومة دمشق في مناطق فرضت عليها "التسويات" بدرعا، ماهي إلا سياسة جديدة لفرض سيطرتها الفعلية على تلك المناطق، فيما اتخذت المحكمة الاتحادية قراراً يقضي بعدم امتلاكها الصلاحية لحل البرلمان، الأمر الذي يضيق الخيارات أمام الصدر ويجعله مضطراً إلى لقاء خصومه من الإطار التنسيقي.

تحليل

قسّمت كردستان من قبل القوى العالمية- الأوروبية، حيث جعلوا من أجزاء كردستان الأربعة سجوناً أربعة، وأسسوا أربع دولٍ راعية، يقول دوستويفسكي؛ السجن، هزيمة لإرادة الإنسان، وسجن كردستان هزيمة لإرادة الشعب الكردي، إلّا إنّ أمل الشعب الكردي ورغبته في الحرية يستمدّان قوتهما من جغرافيته وإصراره على الحرية وهو يقاوم منذ قرن.

ANHA