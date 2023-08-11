مخطط وكالة أنباء هاوار 11 – 8 – 2023

أوضح أعضاء مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في عفرين والشهباء أن العزلة والتهديدات الموجهة للقائد عبد الله أوجلان مخالفة للقوانين الدولية وقالوا: "لن يستطيعوا إبعاد الشعب عن أفكار القائد آبو من خلال العزلة(مرفق بالصورو الفيديو).

أكدت إداريات في تنظيمات نسائية وأحزاب سياسية أنه: "لا حل لقضايا المجتمع إن لم تحل قضية المرأة"، وأوضحن أن حملة منظومة المرأة الكردستانية هي ردع لهجمات الذهنية الذكورية ضد المرأة(مرفق بالصور والفيديو).

أكد رئيس حزب سوريا أولاً، سلمان شبيب، أن تركيا تريد شرعنة احتلالها للأراضي السورية عبر التطبيع مع حكومة دمشق، لذلك تقوم بتكريس هذا الاحتلال عبر خطوات عديدة أبرزها تنفيذ مخطط استيطاني كبير، مشيراً إلى أن دولة الاحتلال التركي لن تخرج من الأراضي السورية إلا بالإجبار وبمشاركة كافة السوريين تحت مشروع وطني جامع أساسه الحوار بين دمشق والإدارة الذاتية(مرفق بالصور والفيديو).

وصف أعضاء مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة عفرين والشهباء تواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني وتعاونه مع دولة الاحتلال التركي ضد الكريلا بـ "خيانة الكرد"، وعاهدوا على تصعيد النضال(مرفق بالصور والفيديو).

أثنى أهالي مدينة الحسكة على جهود القائمين على المبادرات الإنسانية والداعمة لهم وإمدادهم بمياه الشرب لتخفيف معاناتهم في ظل قطع مياه محطة علوك من قبل الاحتلال التركي وسط الحر الشديد وأكدوا أن هذه المبادرات دليل على قوة أواصر المحبة وإحساسهم بالمسؤولية تجاه بعضهم البعض)مرفق بالصور والفيديو).

استبعد خبراء حدوث تدخّل عسكري في النيجر، بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم الذي يعتبر آخر حلفاء فرنسا غرب أفريقيا، داعين باريس إلى مقاربة جديدة في التعاطي مع الدول الأفريقية؛ لأن دورها ونفوذها شارف على الانتهاء في أفريقيا(مرفق بالصور).

تحت شعار "يصبح الإنسان عظيماً عندما يعمل من أجل الإنسانية" يعقد اتحاد المهن الطبية في إقليم الفرت كونفرانسه الثاني في قاعة مركز لجنة الصلح بمدينة كوباني في تمام الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).