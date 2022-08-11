مخطط وكالة أنباء هاوار 11 – 8 - 2022

يستذكر مجلس عوائل الشهداء في ناحية كركي لكي شهداء حزيران وتموز واب، وذلك في مركز ارام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان ، الساعة 10:00. (مرفق بالفيديو والصور)

يقدم أهالي مدينة قامشلو واجب العزاء لذوي الشهيد محي الدين كلو وذلك أمام منزل الشهيد في حي الهلالية، الساعة 09:00. (مرفق بالفيديو والصور)

تقيم حركة المرأة الشابة في مقاطعة كوباني احتفالاً بالذكرة السنوية لقفزة 15 آب، الساعة 17.00، في مقر الحركة (مرفق بالفيديو والصور).

ينضم أهالي إقليم الفرات مظاهرة في مدينة كوباني للتنديد بهجمات الاحتلال التركي المتكررة على مناطق شمال وشرق سوريا ، الساعة 10.00. (مرفق بالفيديو والصور).

عدّت الشخصية الوطنية أحمد حمو ثورة شمال وشرق نتاجاً وامتداداً لقفزة 15 من آب، وأشار إلى النضال ضد الفاشية قاسم مشترك بين الثورة وقفزة 15 آب. (مرفق بالفيديو والصور)

كانت سوريا قضية مساومةٍ رئيسية في اجتماع سوتشي الذي جمع بين بوتين وأردوغان. ردّاً على سؤال هل من الممكن أن تسعى روسيا للسير بدمشق وأنقرة نحو مخطط عمل مشترك في سوريا، وما الذي يعنيه هذا بالنسبة للأطراف السورية؟ قالت حميدة رينكوزوغولاري بوتين لا يريد حلّاً في المنطقة.

أوضحت منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة، أن استهداف دولة الاحتلال التركي للأطفال خرق للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل، داعية المنظمات الحقوقية الدولية والقوى الفاعلة في المنطقة لفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا وإنهاء الاحتلال التركي. (مرفق بالفيديو والصور)

أكد رياض درار، أن تصعيد الاحتلال التركي ناتج عن تفاهمات جرت خلال اجتماعات سوتشي، وأشار إلى أن الاحتلال يهدف لضرب الحاضنة المدنية لقوات سوريا الديمقراطية، ولم يستبعد أن يكون هناك تعاون بين حكومة دمشق والاحتلال التركي ضد الإدارة الذاتية، كما كشف بأنهم يتبادلون التواصل مع القوى الدولية لكن لا أحد يتحرك.

أكد شيوخ ووجهاء عشائر مدينة الرقة وقوفهم مع قوات سوريا الديمقراطية في مواجهة دولة الاحتلال التركي التي صعّت من هجماتها على شمال وشرق سوريا. (مرفق بالفيديو والصور)

يستمر المئات من أهالي مقاطعة كوباني بتلقي تدريبات الإسعافات الأولية، تلبية لحالة الطوارئ التي أعلنتها الإدارة الذاتية لمناطق شمال وشرق سوريا لمواجهة تهديدات وهجمات الدولة الفاشية التركية على اساس حرب الشعب الثورية. (مرفق بالفيديو والصور)

أكدت مكونات ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو أن شعوب شمال وشرق سوريا تتخذ من فكر الأمة الديمقراطية وحرب الشعب الثورية أساساً لها لتحقيق النصر والقضاء على الاحتلال التركي على أراضيها. (مرفق بالفيديو والصور)

تقرير

تمهد حكومة دمشق إلى رفع الدعم الكلي عن مادة البنزين من خلال اللجوء إلى رفع سعرها بنسبة 130% للمرة الثالثة خلال عام، إذ حذر باحث اقتصادي من أن هذا القرار سيحفز السوق السوداء ويزيد نشاطها، مؤكداً أن الحكومة تحولت لحكومة جباية وليست حكومة خدمات، وأنها مستمرة في تجيير العجز لديها إلى جيوب السوريين.

المجتمع والحياة

استجابة لمطالب أهالي قرية الزغير في ريف دير الزور الغربي؛ باشرت لجنة البلديات والخدمات في المنطقة العمل على إنشاء مرقد تنقية وتخزين مياه الشرب، والتي ستؤمن المياه النقية لأكثر من 10 آلاف نسمة. (مرفق بالفيديو والصور)

ANHA