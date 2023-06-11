مخطط وكالة أنباء هاوار 11 – 5 - 2023

عاهدت نساء من مختلف مكونات منبج، على مواصلة مسيرة القائد عبد الله أوجلان الذي ضحى بحريته الجسدية في سبيل تحرير المرأة والشعوب المضطهدة، وأكدن بقاءهن في ساحات المقاومة حتى تحقيق مطلبهن في تحقيق الحرية الجسدية للقائد. (مرفق بالفيديو والصور).

كشفت الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم عن خطط عمل الهيئة التي ستتضمن فتح دورات صيفية للمعلمين ولجان التربية في مناطق شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى عقد اجتماعات سنوية للجان التربية للخروج بمخطط عمل للعام الدراسي 2024، والعمل على تطوير نظام التقييم للعام المقبل. (مرفق بالفيديو والصور).

تخطو الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، خطوات نحو الاكتفاء الذاتي، ولتأمين فرص عمل للأيدي العاملة، ولتحفيز المشاريع الاقتصادية، عبر النهوض بالواقع الصناعي، وإنشاء معامل تتماشى مع متطلبات المرحلة، من بينها افتتاح معمل لإعادة تدوير الكرتون. (مرفق بالفيديو والصور).

تجري السعودية محادثات للانضمام إلى بنك التنمية الجديد الذي أسسته مجموعة "بريكس"، كمقدمة للانضمام إلى المجموعة، في حين يرى مراقبون أن حرص وزير الخارجية الأميركي على لقاء شركائه الخليجيين وطمأنتهم على أن بلاده في صفهم، تؤكد أن واشنطن قلقة من السياسة الخليجية الجديدة.

تستمر فعالية خيمة الاعتصام المقاومة في في بلدة الصعوة بريف دير الزور الغربي،.المطالبة بحرية القائد عبدالله أوجلان جسدياً لليوم الثاني، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يستذكر مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل تمر الشهداء الذين استشهدوا خلال أشهر نيسان وأيار وحزيران في أماكن وأوقات متفرقة، وذلك في مجلس عوائل الشهداء بالناحية الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم الاتحاد الرياضي في الرقة بطولة شمال وشرق سوريا للشطرنج للرجال والسيدات في منشأة الفرات في مدينة الرقة، الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يقيم مجلس عوائل الشهداء في حلب معرضاً لرسومات أطفال الشهداء في روضة أطفال الشهداء الواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA