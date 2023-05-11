مخطط وكالة أنباء هاوار 11 – 5 - 2023

طالبت حركات شبابية، شبيبة شمال وشرق سوريا إلى توحيد الصفوف والتكاتف، للتجاوب مع ما يشهد الشرق الأوسط من تطورات سياسية وعسكرية متسارعة، ولأفشال سياسة دولة الاحتلال التركي الممارسة بحق القائد عبد الله أوجلان في إمرالي، وحيال شمال وشرق سوريا. (مرفق بالفيديو والصور).

استنكرت مهجّرات من مدينة عفرين المحتلة الجريمة التي ارتكبها مرتزق لجيش الاحتلال التركي باغتصابه طفلة تبلغ من العمر 10 أعوام، ووصفن الصامتين عن الجريمة بالشركاء، مطالبات بتحرير المدينة من المرتزقة والاحتلال، وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم. (مرفق بالفيديو والصور).

شنت دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها خلال شهر نيسان، 163 هجوماً برياً وجوياً، بالإضافة إلى خرق الطيران التركي لأجواء المنطقة 675 مرة، في تصعيد عسكري واضح بدأ مع دخولها مرحلة الدعاية الانتخابية التي تقبل عليه. (مرفق بالفيديو والصور).

طالبت المعارضة السورية مرح البقاعي الدول العربية بوضع آليات عمل واضحة لإنهاء الأزمة السورية، وفق القرار الدولي 2254 وإنهاء مأساة السوريين على أن يكون كافة السوريين مطّلعين على هذه الآليات، بالإضافة إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي تضم كافة الأطراف السورية.

"أيا رفاقي، قلت إنني أسمع صوتاً، إنه صوت الثوار والمناضلين، صوت الأنين والنحيب والنواح، إن هذا الصوت يعذب روحي ويفطر قلبي" بهذه الكلمات أشارت الشهيدة مزكين إلى الثورية والنضال، والآن يسمع جميع الثوار والشعوب ألحانها.

أكد مشاركون في الفعالية الجماهيرية في قامشلو، ان شعوب المنطقة لن يهدأ لها طالما استمر نظام العزلة على القائد عبدالله أوجلان، مؤكدين أن النضال: "مستمر في الساحات حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد." (مرفق بالفيديو والصور).

في مثل هذا اليوم من كل عام نستذكر الفنانة الكردية الثورية المعروفة باسم هوزان مزكين (غربت أيدن) التي ذاع صيتها في أجزاء كردستان الأربعة، في أولى مراحل تأسيس حركة حرية كردستان، الفنانة مزكين التي تألقت بصوتها بعد أن سرقت حنجرتها آلام الشعب الكردي ومعاناته، وغنت للكرد ولكردستان ولطبيعتها وللمرأة وللثوار ولنضال الكرد ضد سياسات الدولة التركية الفاشية التي تستهدف وجودهم.

ينظم مجلس المنطقة الغربية بدير الزور تظاهرة حاشدة للمطالبة بحرية القائد عبدالله أوجلان الجسدية، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تنظم حركة الهلال الذهبي حفلة في حي الشيخ مقصود بحلق، بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد الفنانة مزكين، وذلك أمام مركز الهلال الذهبي في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود في حلب، الساعة 18.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم حزب سوريا المستقبل في مقاطعة الحسكة ندوة حوارية للنقاش حول مبادرة الإدارة الذاتية لحل الأزمة السورية وذلك في قاعة مجلس سوريا الديمقراطية في مدينة الحسكة، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم اهالي اقليم الفرات فعالية للتنديد بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله اوجلان، وذلك في ساحة الشهد عكيد في مدينة كوباني الساعة 11:00 (مرفق بالفيديو والصور)

ANHA