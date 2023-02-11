مخطط وكالة أنباء هاوار 11 – 2 - 2023

تدلي المؤسسة الدينة - المرأة في ناحية ديرك ببيان بخصوص العزلة على القائد عبدالله اوجلان، الساعة 11.00 (مرفق بالصور والفيديو).

تضررت العديد من المباني في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، نتيجة الزلزال الذي ضرب المنطقة؛ الأمر الذي أدى إلى تصدع العشرات من الأبنية، مما جعلها غير قابلة للسكن. (مرفق بالصور والفيديو).

استقبل مهجّرو عفرين بمخيماتهم الخمسة في مقاطعة الشهباء، 2500 أسرة من المناطق المتضررة؛ بسبب الزلزال، وقدموا لها المساعدة على الرغم من الإمكانات الضعيفة؛ بفعل التهجير والحصار المفروض من قبل حكومة دمشق. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

تعرضت العديد من المناطق في شمال كردستان وتركيا وكذلك في شمالي سوريا وغربها؛ لكارثة الزلزال التي بلغت قوتها ٧.٨ درجة بتاريخ ٦ شباط/فبراير؛ حيث فقد الآلاف من الأشخاص حياتهم، ومازال آلاف الأشخاص تحت الأنقاض في حوالي ١٠ مدن في شمال كردستان وتركيا ومناطق عديدة في ريف عفرين، كجندريسة وغيرها وريف حلب الغربي ومحافظة إدلب وحلب والعديد من المناطق الأخرى.

ملف

يعلّق القائد عبدالله أوجلان الذي لا ترد عنه أي معلومات منذ أكثر من 22 شهراً، في مرافعاته على نظام التعذيب في إمرالي قائلاً: "خلال مرحلة إمرالي؛ كانت المؤامرة التي طالتني صعبةً لدرجة أنّها لم تكن لتترك لدى الشخص أملاً بمقدار أنملة. كانوا سيعتمدون على صمودي وثباتي لتحديد إرادتي وعزيمتي".

تقرير

استشاطت روسيا غضباً من سعي الدول الغربية؛ لتسليح أوكرانيا بالدبابات، حيث اعتبرته تهديداً مباشراً، ما يطرح أسئلة عن مسار التطورات في أوكرانيا مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للتحرك العسكري الروسي، والغرض الغربي من هذا الدعم وكيفية الرد الروسي على ذلك.

بشكل غريب ومفاجئ، هبطت معظم العملات العربية خلال الأيام الماضية أمام الدولار الأميركي؛ ما أدى لغياب واختفاء السلع من الأسواق وتصاعد الغضب الشعبي الذي عبرت عنه الاحتجاجات في بغداد وتونس واقتحام المصارف في لبنان وغيرها وسط حديث عن مؤامرة أو تحركات غريبة وراء هذا السقوط المتزامن في العملات.. فما حقيقة هذا وإلى أين تتجه العملات العربية؟

ANHA