مخطط وكالة أنباء هاوار 11 – 12 – 2022

ينظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة مراسم غيابية للمقاتلة من قوات الدفاع الشعبي الشهيدة ريحان خلف ، وذلك في الساعة 10.30 (مرفق بالصور والفيديو).

على سفح هضبة مشتى النور تقع مدينة كوباني مطّلةٌ على سهل سروج، تشكل كوباني رمزية كبيرة لدى الكردستانيين والأمم المتعاطفة مع القضية الكردية، فهي مهد ثورة 19 تموز وموطن المقاومة التاريخية ضد داعش، لكنها اليوم تواجه خطراً وجودياً مع تصاعد التهديدات التركية ضد المدينة، لماذا كوباني وما تاريخ هذه المدينة؟.

اعتبر رجال دين في مقاطعة الحسكة، أن استهداف دولة الاحتلال التركي لدور العبادة في عموم المنطقة هو عمل إجرامي، مشيرين إلى أن الاحتلال التركي يسعى من خلال هجماته؛ إلى إفراغ المنطقة.

قيّم قيادي في مجلس الدرباسية العسكري هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وأكد أن جيش الاحتلال لم يحقق أهدافه بفضل مقاومة الشعب وقوات سوريا الديمقراطية.

شددت مكونات مدينة قامشلو على ضرورة تصعيد الفعاليات المنددة بالعزلة على القائد عبد الله أوجلان حتى تحقيق حريته الجسدية.

المرأة

تعقد لجنة المرأة بدير الزور ملتقى حواري تحت شعار "قضية المرأة والسياسة من منظور القائد عبدالله أوجلان"، الساعة 9.00 في قاعة المؤتمرات بمجلس دير الزور المدني(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

تطلق لجنة البلديات والبيئة في مقاطعة قامشلو، حملة تشجير في المدخل الغربي لمدينة قامشلو، من دوار أوصمان صبري إلى دوار الشهيد يوسف كلو(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

تشهد العاصمة السورية دمشق ومحيطها حالة من الشلل في الكثير من القطاعات الحيوية وخصوصاً خدمات النقل وغياب المواصلات العامة والخاصة؛ بسبب نفاذ المحروقات، في حين أشار خبراء أمميون إلى وجود أدلة؛ تفيد باستخدام مرتزقة داعش أسلحة كيميائية في الفترة ما بين 2014- 2019 في العراق.

ANHA