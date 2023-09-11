مخطط وكالة أنباء هاوار 11- 9 - 2023

أوضح أهالي شمال وشرق سوريا أن إحلال السلام مرتبط بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، وأكدوا أنهم مستمرون في النضال من أجل تحقيقها. (مرفق بالفيديو والصور).

رأت عضوات مجلس المرأة السورية أن التلاحم والتكاتف الشعبي بين مكونات شمال وشرق سوريا، حال دون تحقيق أهداف الجهات المعادية لمشروع الأمة الديمقراطية وأفشل مخططاتهم. (مرفق بالفيديو والصور).

أكد قائد ميداني في قوات مجلس الباب العسكري أن الاحتلال التركي ومرتزقته يستخدمون مختلف صنوف الأسلحة في هجماتهم منها السامة، وكشف طرد الاحتلال سكان القرى المحتلة وتحويلها إلى مراكز لمرتزقة "هيئة تحرير الشام". (مرفق بالفيديو والصور).

تحررت أمّ تعرضت لتعذيب المرتزقة مع أولادها واختُطفت مع ابنتها، من وحشيتهم بعد 5 سنوات، لكن لا يزال مصير ابنتها مجهولاً. (مرفق بالفيديو والصور).

لرفع سوية الكادر الإداري والتعليمي على مستوى مناطق شمال وشرق سوريا، افتتحت هيئة التربية والتعليم، أكاديمية التعليم والأبحاث الاستراتيجية. (مرفق بالفيديو والصور).

أكد الصحفي السوري من السويداء، رواد بلان، أن السبب الرئيس لاندلاع الاحتجاجات هي السياسات الخاطئة التي انتهجها حزب البعث الحاكم الذي يرفض قبول الآخر ويغذي العصبيات القومية والطائفية، محذراً من أن هناك نوايا خبيثة لجر التظاهرات إلى العنف وجذبها إلى خدمة قوى إقليمية ودولية، داعياً إلى تنظيم الحراك بشكل أفضل.

ينظم كومين المسرح في عفرين والشهباء مراسم تخرج عدد من المتدربين، وذلك صالة ميتان في ناحية الاحداث، الساعة 14.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مجلس عوائل الشهداء في حلب مراسم عزاء الشهيد شورش برخدان، وذلك في ساحة الشهداء الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، الساعة 11.00(مرفق بالفيديو والصور).

تستمر فعالية الاعتصام في مدينة ديرك، التي تقيمها المبادرة الشعبية في إقليم الجزيرة للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، من المقرر أن تنتهي بتظاهرة جماهيرية، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يدلي وجهاء وشيوخ العشائر في ناحية الهول ببيان بخصوص الأحداث الأخيرة وعملية "تعزيز الأمن"، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يختتم المركز الثقافي في مدينة الطبقة معرض الفن التشكيلي المقام في صالة المركز الثقافي في مدينة الطبقة الساعة 11.00(مرفق بالفيديو والصور)

ينظم اتحاد المرأة الشابة تظاهرة للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، بالقرب من كراج عفرين القديم الواقع في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب الساعة 18.00 (مرفق بالفيديو والصور).