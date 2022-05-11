مخطط وكالة أنباء هاوار 11-5-2022

تنظم حركة الثقافة والفن في مدينة الحسكة، أمسية فنية، تضامنا ودعما لقوات الدفاع الشعبي ومقاومتها ضد هجمات دولة الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق الدفاع المشروع، وذلك في بلدة توينة في الجهة الغربية لمدينة الحسكة، الساعة 11.00. (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مركز باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني فعالية فنية لاستذكار الشهيدة الفنانة مزكين. الساعة 11.00 . (مرفق بالصور والفيديو).

أعرب المهجرون قسراً من منطقة سري كانيه عن إدانتهم ورفضهم لمشروع دولة الاحتلال التركي في إنشاء مستوطنات في مناطقهم المحتلة، وأكدوا على ضرورة تحمل المجتمع والقوى الدولية مسؤولياتهم لإيقاف المشروع، مؤكدين على ضرورة تأمين العودة الآمنة للمهجرين إلى مناطقهم دون احتلال. (مرفق بالصور والفيديو).

انخفضت ساعات إمداد مدن في شمال وشرق سوريا بالكهرباء إلى 6 ساعات فقط، في وقت يسجل فيه نهر الفرات مستويات قياسية وغير مسبوقة في الانخفاض، بعد مضي أكثر من 15 شهراً على حبس تركيا مياه النهر عن سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

حذر نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حمدان العبد من مساعي تركيا لتوطين مليون لاجئ سوريا في المناطق المحتلة من سوريا، مؤكداً أن تركيا تسعى لسلخ تلك المناطق عن سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

انقطعت الاتصالات منذ مدة طويلة مع القائد آبو في سجن إيمرالي الذي يعرف بأنه "سجن انفرادي ذو حراسة مشددة‘. ورغم أنه يحتجز في ظروف عزلة مشددة، فإنه يتعرض أيضاً وبحجج واهية غير معروفة للتصرفات المزاجية والكيفية، وتفرض عليه المزيد من العقوبات. على مدى سنوات تم منع اللقاءات ورفض طلبات المحامين للقاء به، وكذلك طلبات الوكلاء والعائلة، وكلها بحجج واهية. وبحسب المعلومات فقد تم فرض عقوبة أخرى على القائد تتضمن حظر اللقاءات معه لمدة 6 أشهر إضافية.

الثقافة والفن

قامت الدولة التركية الفاشية بتدمير ضريح الفنانة مزكين مراراً، وصادرت صورها الموجودة بحوزة عائلتها. ورغم كل هذا لم تستطع منع صوتها من الوصول إلى الشعب الكردي. وأوضحت عائلة هوزان مزكين أنّها تركت أثراً حسناً لدى شعبها.

ANHA