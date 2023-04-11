مخطط وكالة أنباء هاوار 11- 4 - 2023

أكدت أمهات الكريلا ووحدات حماية الشعب اقتيادهن بشخصية الأم عويش في تنشئة بناتهن وأبنائهن على ثقافة التمسك بالأرض والدفاع عنها، وأكدن عدم تخليهن عن قضيتهن حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان وتحرير الأراضي المحتلة(مرفق بالصور والفيديو).

أكد أهالي ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو إن: "كل ما وصل إلية شعب شمال شرق سوريا من فكر وتوعية وتكاتف المكونات مع بعضها البعض تحقق بفضل نهج وفلسفة القائد عبدلله أوجلان"(مرفق بالصور والفيديو).

أدان ذوو الشهداء تسليم المقاتل هارون ألباك إلى سلطات الدولة التركية المحتلة، واصفين إياه بالعمل "القذر"، وعاهدوا بمتابعة المسيرة النضالية التي بدأها الشهداء والأسرى(مرفق بالصور والفيديو).

عبّر خبراء عرب عن إدانتهم الشديدة لاستهداف الاحتلال التركي لمطار السليمانية، معتبرين أن هذا الاعتداء يأتي في إطار سلسلة الانتهاكات والاعتداءات التركية المستمرة على دول المنطقة، كما استنكروا حالة الصمت العربي على الجرائم التركية، داعين الأنظمة والحكومات العربية لاتخاذ موقف حاسم تجاه الممارسات والجرائم التركية(مرفق بالصور).

خفّضت هيئة البلديات لمقاطعة عفرين والشهباء رحاب جبو، عدد ساعات عمل الآبار الارتوازية التي تغذي الشهباء بمياه الشرب(مرفق بالصور والفيديو).

ناشدت أمهات من مدينة قامشلو، أقربائهن في شمال كردستان بالتصويت لصالح حزب اليسار الأخضر، في الانتخابات التركية(مرفق بالصور والفيديو).

يقدم الهلال الأحمر الكردي، مساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة قامشلو، الساعة 9.00، في شركة نوروز (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مجلس الرقة المدني وقفة احتجاجية تنديداً بهجوم الاحتلال التركي على السليمانية وهجماته على شمال وشرق سوريا، الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

يعقد مؤتمر ستار في مدينة حلب اجتماعاً للنساء وذلك استذكاراً للأم عويش، وذلك في قبو الثامن من آذار في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، في الساعة 10.00، وفي مدينة الحسكة يعقد المؤتمر محاضرة في مركزه عن حياة الأم عويش والدة القائد عبد الله أوجلان، الساعة 11.00 (مرفق بالصور والفيديو).

يعقد حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري - فرع عفرين والشهباء، ندوة حوارية تحت عنوان "مجزرة جندريسة والمخطط التركي مع الائتلاف والإرهاب الممنهج"، وذلك في مركز الحزب في قرية الوحشية ، في الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي مقاطعة كوباني جثمان عضو الانضباط العسكري، الشهيد إبراهيم برهو إلى مثواه الأخير في مزار الشهداء بناحية صرين وذلك في الساعة ١١:٠٠(مرفق بالصور والفيديو)

يخرج اهالي تل حميس في تظاهرة منددة بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله اوجلان وتنطلق من مبنى مجلس الناحية في تمام الساعة 11.00.(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA