مخطط وكالة أنباء هاوار 11- 3 - 2023

ينظم مكتب ملتقى الاديان ومعتقدات مزوبوتاميا في شمال وشرق سوريا ندوة حوارية بعنوان جوهر الأديان، في صالة جيان في مدينة تربه سبيه، الساعة 10.00 (مرفق بصور والفيديو)

بُعيد إعلان الإدارة الذاتية في روج آفا عام 2014 وقبل يوم واحد من ذكرى مجزرة قامشلو التي تبعتها انتفاضة، شن مرتزقة داعش هجوماً على بلدية الشعب في قامشلو وتسببوا باستشهاد 11 من أعضائها، لكن البلدية قاومت ذلك عبر تعزيز التنظيم وتوسيع نطاق نشاطاتها. (مرفق بصور والفيديو)

أدان وجهاء وأهالي بلدة الباغوز في ريف دير الزور الشرقي السياسة الاستعمارية لدولة الاحتلال التركي واستمرارها بالهجمات على شمال شرق سوريا، وحبسها لمياه نهر الفرات بشكل كلي، على الرغم من الكوارث الطبيعية التي ضربت المنطقة؛ في محاولة منها للضغط على شعب المنطقة وإرضاخه لتطلعاتها الاستعمارية. (مرفق بصور والفيديو)

يهدد تضرُّر مباني الكليات والوحدات السكنية في جامعة حلب؛ جراء الزلزالين اللذين ضربا تركيا وتأثرت بهما مناطق عدة في سوريا، حياة آلاف الطلبة والموظفين في جامعة حلب؛ نتيجة إهمال حكومة دمشق وتقاعسها في ترميم هذه المباني. (مرفق بصور والفيديو)

لم تمنع الظروف الصعبة في الخيم الصفية التي نصبتها هيئة التربية والتعليم في باحة المدارس المتضررة؛ جراء الزلزال في مقاطعة الشهباء، طلبة مقاطعة عفرين والشهباء من مواصلة تعليمهم. (مرفق بصور والفيديو)

مع انتشار مرض التسمم الدموي بين الماشية، ينصح طبيب بيطري المربين بضرورة تطعيمها بلقاحات وقائية، فيما تقدم مديرية الثروة الحيوانية اللقاحات عبر لجانها مجاناً. (مرفق بصور والفيديو)

يتسبب الحصار المفروض على حيي الشيخ مقصود والأشرفية، في تأخير تنفيذ أعمال هدم المباني المتضررة من الزلزال، وإصلاح البنية التحتية وحماية السلامة العامة، في حين تقوم بلدية الشعب بتنفيذ معظم الأعمال يدوياً لفقدانها للآليات. (مرفق بصور والفيديو)

ANHA