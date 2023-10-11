مخطط وكالة أنباء هاوار 11- 10 - 2023

رأت سياسية وناشطة نسوية أن القوى الدولية لا تتحلى بالقيم الأخلاقية حيال ما ترتكبه دولة الاحتلال التركي من جرائم بحق القائد عبد الله أوجلان، وشددتا على وجوب تصعيد النضال الشعبي لكسر العزلة عنه وتحقيق حريته الجسدية. (مرفق بالفيديو والصور).

يتفق الأهالي في شمال وشرق سوريا على أن القوى الدولية شريكة دولة الاحتلال التركي في الهجمات المستمرة على مناطقهم، نظراً لصمتها، وعاهدوا بالانتقام لدماء الشهداء عبر رصّ الصفوف والتكاتف مع قواتهم العسكرية. (مرفق بالفيديو والصور).

أفاد الرئيس المشترك لمكتب الدفاع في الإدارة الذاتية بوجود ضوء أخضر للاحتلال التركي للهجوم على المنطقة، وبيّن أن العالم سيكون الخاسر جرّاء الصمت الدولي عن الهجمات التركية، محذراً من تداعياتها. (مرفق بالفيديو والصور).

أكد خبراء عرب أن ما ترتكبه دولة الاحتلال التركي بحق مناطق شمال وشرق سوريا هو إرهاب دولة، ويتعارض مع جميع المسارات الأممية للحل في سوريا.

عد حقوقي مصري، استهداف الدولة التركية البنية التحتية شكل من أشكال التعدي، ومخالفة لقواعد القوانين الدولي، لأن الوجود التركي بذاته احتلال، لا تقرّه قواعد الشرعية الدولية.

ينظم مجلس عوائل الشهداء لإقليم الجزيرة مراسم مركزية لشهداء قوى الأمن الداخلي الذين استشهدوا إثر قصف دولة الاحتلال التركي لأكاديمية قوات مكافحة المخدرات في ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، وذلك في مزار الشهيد خبات ديرك بناحية ديرك (10 شهداء) ومزار الشهيد دليل ساروخان بمدينة قامشلو (7 شهداء)، الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

يشيع أهالي مقاطعة الحسكة جثامين كوكبة من شهداء قوى الأمن الداخلي وهم الشهيد لورنس سهيل عبدي و مناف سعود سمير و صالح عبد الغفور يوسف و اسكندر حسو، إلى مزار الشهيد دجوار في الحسكة، الساعة 10.30 (مرفق بالفيديو والصور).

يشيع أهالي إقليم الفرات شهداء قوى الأمن الداخلي الذين استشهدوا إثر قصف دولة الاحتلال التركي لأكاديمية قوات مكافحة المخدرات في ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، وذلك إلى مزار الشهيدة دجلة في كوباني، الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو الصور).

يدلي اتحاد المحامين في مقاطعة عفرين والشهباء ببيان بصدد هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، وذلك في مخيم سردم، الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).