مخطط وكالة أنباء هاوار 10– 7 - 2023

وصفت مكونات مقاطعة قامشلو أن إرسال رسائل التهديد للقائد عبد الله أوجلان "طريقة قذرة جديدة" للنظام التركي من أجل الضغط على القائد، ولمجابهة سياسات العزلة والتعذيب التي تنتهج ضد القائد، أكدوا على تصعيد النضال حتى تحقيق حريته الجسدية، (مرفق بالصور والفيديو).

أكدت شخصيات دينية أن تضافر الجهود واتحاد المعتقدات والأديان هما السبيل لبناء مجتمع ديمقراطي، وسبيل للاحتماء من الإسلام المتطرف (مرفق بالصور والفيديو).

أثارت التصريحات الأخيرة لقائد الجيش الليبي خليفة حفتر، المخاوف من عودة الحرب الأهلية مرة أخرى إلى البلد النفطي الذي يستعد لأول استحقاق انتخابي منذ سقوط نظام معمر القذافي. فهل تصل ليبيا لمحطة الانتخابات أم تعود الحرب مجدداً؟ (مرفق بالصور).

يخرج أهالي ناحية جل آغا مؤسساتها في مظاهرة تنديداً بتسليم سلطات الاحتلال التركي رسائل تهديد للقائد عبد الله أوجلان وذلك في تمام الساعة 10:00 صباحاً (مرفق بالصور والفيديو).

تنظم الإدارة الذاتية لمقاطعي عفرين والشهباء مسيرة جماهيرية للتنديد بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، انطلاقاً من قرية تل قراح إلى مخيم سردم، عند الساعة 17:00 (مرفق بالصور والفيديو).

تفتتح لجنة الصحة في مدينة الطبقة مستوصف الشهيد خبات الساعة 11:00 صباحاً (مرفق بالصور والفيديو).

تنظم حركة الشبيبة الثورية بريف دير الزور الشرقي فعالية المكتبة الجوالة لعرض كتب ومرافعات القائد عبدالله أوجلان في ريف دير الزور الشرقي الساعة الـ10 صباحاً (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA