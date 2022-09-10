مخطط وكالة أنباء هاوار 10 – 9 – 2022

تستمر خيمة الاعتصام التي نصبت من قبل قوات حماية المجتمع-المرأة بالتنسيق مع مؤتمر ستار، تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا ولفرض حظر جوي على المنطقة، بيومها الثلاثين أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة قامشلو الساعة 10:00 . (مرفق بالفيديو والصور)

يشيع أهالي ناحية كركي لكي وتل كوجر جثمان الشهيد عباس المطيران الى مثواه الاخير في مزار الشهيد عقاب الاسود في ناحية تل كوجر ، الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو*.

يخرج اهالي كركي لكي في مسيرة منددة بهجمات الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع وشمال و شرق سوريا، الساعة 19.00 ( مرفق بالصور والفيديو)

يشيع اهالي مدينة الحسكة في شمال وشرق سوريا، جثمان الشهيد راغب سامر برعش إلى مثواه الاخير في مزار الشهداء في المدينة الساعة 17.00 (مرفق بالصور والفيديو)

أعادت طريقة تسليم الاحتلال التركي لجثمان الشهيد هاكان أرسلان إلى الأذهان قصة تسليم جثمان شورش ساموراي إلى أسرته في مشهد وحشي مماثل قبل 10 أعوام، في علبة صغيرة لا تتجاوز 10 سم طولاً وعرضاً.

مع استمرار تهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي على ناحية تل رفعت خلال الفترة الماضية، سارعت حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم عفرين إلى القيام بالتحضيرات اللازمة لمجابهة هذه التهديدات، ودربت المئات على استخدام السلاح. (مرفق بالفيديو والصور)

أكد أعضاء المؤسسات المدنية في ريف دير الزور الشرقي على وقوفهم مع قوات سوريا الديمقراطية في التصدي لهجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة، وأشادوا بدورها في تحرير المنطقة من مرتزقة داعش. (مرفق بالفيديو والصور)

أكدت الناطقة باسم "مبادرة نون لحرية أوجلان"، سوسن شومان، مخالفة تركيا للنصوص الموجودة في دستورها وخرقها للقوانين والمعاهدات الدولية التي تحفظ حقوق السجناء السياسيين، لافتة إلى أن إعفاء القائد من قرار "الحق في الأمل" ناجم عن خوفها من تأثير أفكار القائد التحريرية على دكتاتورية الممارسات التي تشوب سلطاته.

يتواصل الحديث عن مصالحة محتملة بين الاحتلال التركي وحكومة دمشق دون أن تتطور وتتحول إلى العلن، إذ يرى رئيس منظمة كرد بلا حدود، كادار بيري، بأن الجهود الروسية للتقريب بين الطرفين تواجه ملفات شائكة وعقبات كثيرة.

طالب الرئيس المشترك لحزب الخضر الكردستاني لقمان أحمي، الحزب الديمقراطي الكردستاني بكشف وإيضاح مجريات ما حصل في خليفان، لسد الطريق أمام مخططات دولة الاحتلال التركي الرامية إلى احتلال المنطقة. (مرفق بالفيديو والصور)

العالم

أكد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ياسر السلمان، أن مشروع الإدارة الذاتية جاء ليحقق طموحات وتطلعات مكونات الشعب السوري، موضحاً "أن هذا المشروع جاء لتنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستطاع إنجاز شيء حقيقي على أرض الواقع، رغم الصعوبات التي تواجه المنطقة".

أصيب الاقتصاد اللبناني بدمار خطير، نتيجة نشوب الحرب الأهلية في منتصف السبعينيات من القرن العشرين، والمعارك العديدة التي تبعتها، ما تسبب في إغلاق معظم المؤسسات، وترك أعداد كبيرة من السكان بدون عمل، فضلاً عن توقف السياحة التي كانت تشكل مورداً مهماً للبنان، وتدهور التجارة وإصابة العمران بأضرار بالغة. فما هي المراحل التي مر بها الاقتصاد اللبناني؟

تقرير

اعتبر عدد من الخبراء والباحثين العرب، أن الأطماع التركية في المنطقة مستمرة على الرغم من محاولاتها التقارب مع حكومات المنطقة، مشيرين إلى أن التحالف العربي – الكردي هو الذي سيحمي عموم المنطقة ويقلم أظافر الدولة التركية المحتلة.

ANHA