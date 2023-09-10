مخطط وكالة أنباء هاوار 10 – 9 - 2023

تشهد كل من القنيطرة وريف دمشق حالة من الاستنفار الأمني، بعد انتشار عبارات مناهضة لحكومة دمشق تعلن تضامنها مع الاحتجاجات في السويداء، في حين يرى مراقبون أن إعلان قائد الجيش السوداني حلّ قوات الدعم السريع مباشرة بعد عقوبات أميركية جاء للإيحاء بالانسجام مع واشنطن، في وقت زادت فيه عزلة قائد الجيش داخلياً

ندد باحثون وحقوقيون عرب بالعزلة المشددة التي تفرضها السلطات التركية على القائد عبد الله أوجلان، مشيرين إلى أن أفكاره تشكل خطراً على العنصرية التي بُنيت على أساسها الدولة التركية. (مرفق بالفيديو والصور).

كشف قيادي في قوات جبهة الأكراد عن تفاصيل ما يتعرض له ريفي مبنج والباب من هجمات، وأكد أنهم سيحققون النصر ويقضون على كل من يحاول المساس بأمان واستقرار مناطقهم، كما فعلوها سابقا ضد مرتزقة هيئة تحرير الشام في مناطق متفرقة من سوريا. (مرفق بالفيديو والصور).

أكد مواطنون من مقاطعة الحسكة أن مساندة الحزب الديمقراطي الكردستاني للعدو التركي خيانة بحق الكرد، مشددين: "الكريلا تمثلنا جميعاً ووجودهم هو وجودنا".(مرفق بالفيديو والصور).

ندد أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة بمساعي إحداث فتنة في دير الزور، وأكدوا على تكاتفهم في وجه محاولات ضرب الاستقرار والتعايش المشترك في مناطق شمال وشرق سوريا. (مرفق بالفيديو والصور).

إن تعتيم أحداث التاريخ أمام الشعوب وجهلها متعمداً من قبل الأنظمة المستبدة في الشرق الأوسط، ودفن قوةّ العلاقات التاريخية بين الكرد وشعوب المنطقة، خلقّ نظرةً يملؤها الشك لدى الشعوب حول العلاقات مع الكرد.

عبّر خبراء مصريون عن قناعاتهم بوجود مخطط تركي تآمري وراء أحداث الفتنة التي شهدها ريف دير الزور، مؤكدين أن الدور التركي واضح جداً في صناعة الأزمة.

يشيع أهالي ناحية الشدادي جثمان عضو قوات الكوماندوس الشهيد محمد راغب الكردي إلى مزار الشهداء بناحية الشدادي، الساعة 09.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يخرج أهالي ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو، بمسيرة دعماً لقوات سوريا الديمقراطية ودورها في ترسيخ الأمن والاستقرار، وذلك من أمام مجلس الناحية، الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو)

يدلي أطفال الشهداء في عفرين والشهباء ببيان للتنديد بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، وذلك في مخيم سردم، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يخرج اهالي مدينة منبج وريفها بمظاهرة منددة بهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته، ودعم للقوات العسكرية المدافعة عن المدينة، تبداء من دوار الميزان وسط المدينة، الساعة 10.00(مرفق بالفيديو والصور).

ينظم المركز الثقافي في مدينة الطبقة معرضاً للفن التشكيلي على مدار يومين متتاليين، وذلك في صالة المركز الثقافي في مدينة الطبقة الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور)

يشارك أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مراسم استذكار مقاتل قوات الدفاع الشعبي الشهيد شورش بردان، وذلك في ساحة الشهداء الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، الساعة 17.00 (مرفق بالفيديو والصور).