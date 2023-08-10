مخطط وكالة أنباء هاوار 10 – 8 - 2023

"محال الابتعاد عن فكر وفلسفة من أذاقنا طعم الحرية والديمقراطية، ومن أجل حريته الجسدية، ضحينا بفلذات أكبادنا، ومستعدات لتقديم المزيد"، بهذه العبارات وصفت أمهات مدى ارتباطهن بالقائد عبد الله أوجلان. (مرفق بالفيديو والصور).

استولى الاحتلال التركي على أكثر من 6000 منزل وأكثر من 1200 محل تجاري وصناعي، تعود ملكيتها لمهجرين من سري كانيه منذ احتلالها، وتوطين الأجانب وأسر المرتزقة فيها.

رفض مهجّرون من مناطق مختلفة في سوريا احتلتها تركيا، توطين دولة الاحتلال التركي الغرباء في منازلهم، وأكدوا أن تركيا عملت على تغيير الهوية الوطنية للسوريين. (مرفق بالفيديو والصور).

وصل نحو 310 صهاريج من المياه إلى مدينة الحسكة، كمبادرات إنسانية وفزعات عشائرية، نُظمت على شكل 6 مراحل لمؤازرة الأهالي، في ظل الحر الشديد واستمرار قطع المحتل التركي المياه من محطة علوك. (مرفق بالفيديو والصور).

أنجزت هيئة الصحة في إقليم الفرات 25% من مشروع بناء المشفى العام في مدينة كوباني، ضمن المرحلة الأولى. (مرفق بالفيديو والصور).

جميعنا يعلم مكانة الأخلاق في المجتمع، حيث تعد العنصر الأهم في تماسكه والحفاظ على قيمه الأصيلة، وذاكرته المقدسة لتكديس خبراته وتجاربه وسبباً جوهرياً لبقائه صامداً، لذا فالأخلاق ذات شأن كبير بالنسبة للمجتمع الإنساني، حيث إنها تساهم في توطيد العلاقات بين الأفراد من كافة الأطياف والثقافات، ودون الأخلاق مصير أي مجتمع حتماً سيكون الهلاك والزوال؛ لأن المجتمع بطبعه أخلاقي وذلك موجود في جوهره.

تعقد منظمة إمباكت للأبحاث ولجنة المشاركة والشفافية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني في شمال وشرق سوريا، ندوة حوارية لمناقشة واقع زراعة محصول القطن والقرارات المتعلقة بها، في مركز دعم المجتمع المدني في الرقة، الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تحت شعار ردآ على إبادة المرأة...نبني حياة حرة" ينظم مؤتمر ستار في اقليم الفرات مسيرة في مدينة كوباني من أجل مساندة نساء أفغانستان و شنكال، التجمع في ساحة المرأة الحرة، الساعة 10:00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم كل من مؤتمر ستار واتحاد المرأة الإيزيدية مسيرة في قرية تل سوسن التابعة لناحية الأحداث في الشهباء للتضامن مع نساء شنكال وأفغانستان، الساعة 18.00 (مرفق بالفيديو والصور).