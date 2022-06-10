مخطط وكالة أنباء هاوار 10 – 6 - 2022

ينظم اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة، محاضرة تحت عنوان "الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا في ظل القانون الجنائي الدولي"، وذلك في ناحية الدرباسية، الساعة 18.00 (مرفق بالصور والفيديو).

يتخوف الأطباء ، وشعب كردستان بشكل عام، على صحة القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي الذي يعد نموذجاً لسياسات وانتهاكات الدولة التركية الفاشية، لا سيما مع بلوغه الـ 73 عاماً، فيما تؤكد الجهات الحقوقية على ضرورة إرسال لجان طبية إلى إمرالي لمتابعة وضعه الصحي بأسرع وقت(مرفق بالصور والفيديو).

أكّد مسؤول المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، فرهاد شامي أنّ جميع المكونات في القوات تشير إلى ضرورة خوض حربٍ شاملة في مواجهة أي هجومٍ محتملٍ لدولة الاحتلال التركي وقال: "ينبغي على حكومة دمشق أن تتّخذ موقفاً عسكرياً فاعلاً"(مرفق بالصور الفيديو).

أوضح المحامي خالد إبراهيم أن حزب العمال الكردستاني يمارس نضالاً على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية، وهذا النضال يمثل نضال شعوب الشرق الأوسط، واتهام حزب العمال الكردستاني الإرهاب يعني اتهام شعوب الشرق الأوسط بالإرهاب(مرفق بالصور ).

في تصعيد جديد بين حكومة جنوب كردستان والحكومة الاتحادية في العراق فيما يتعلق بملف النفط والغاز، أعلنت الأولى بأن قانون النفط لا يزال ساري المفعول دون أن تجد حلاً ينهي الأزمة، ويرى باحث عراقي أن الحل يكمن في تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي ضمن مظلة الدستور العراقي، مضيفاً أن هذا لن يتحقق ما لم ينتهي الانسداد السياسي(مرفق بالصور).

كشفت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أمينة أوسي عن نشاط دبلوماسي مكثف تقوم به الإدارة للتصدي لمشروع توطين" مليون لاجئ سوري" وهجوم محتمل على المنطقة، محذرة من أن سوريا تواجه خطر التقسيم بفعل السياسات التركية(مرفق بالصور والفيديو).

اعتبر أهالي الدرباسية المظاهرات التي خرجت في المناطق المحتلة ضد الاحتلال التركي رداً طبيعياً على الفلتان الأمني الذي تشهده هذه المناطق، مطالبين بضرورة استمرار التحرك ضد الاحتلال حتى تحرير جميع الأراضي السورية المحتلة(مرفق بالصور والفيديو).

لطالما حلمت تركيا باحتلال مدينة تل رفعت، لتحقيق مآربها الاستعمارية، بذريعة حماية "أمنها القومي"، إلا أن الكلمة الفصل تبقى لأهالي المنطقة، وهي أن لا خيار سوى المقاومة؛ لإفشال مخططات دولة الاحتلال التركي(مرفق بالصور والفيديو).

لم تتوقف هجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقته على ناحية زركان التابعة لمقاطعة الحسكة منذ احتلالها لسري كانيه 2019، إذ يعيش أهالي المنطقة في حالة تأهب مستمرة، بينما يقول الرئيس المشترك للناحية إن مجلس الناحية دخل حالة الطوارئ منذ ذلك الحين وإلى الآن، ويساهم في خدمة الأهالي وفق ذلك(مرفق بالصور والفيديو).

أشادت صحفية لبنانية بنمط التعايش المشترك وبالدور الريادي للنساء في ثورة شمال وشرق سوريا، وطالبت وسائل الإعلام بتسليط مزيد من الضوء على الثورة والقضية الكردية(مرفق بالصور).

تحليل

لقد سئم معظم المجتمع التركي من فاشية حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية. إذ أنّ الجميع مستاءٌ منهما. ففي اليوم الذي وصل فيه حزب العدالة والتنمية إلى السلطة بدأت المصائب تسقط كحجارةٍ من السماء فوق رأس المجتمع. لقد أدرك البعض ذلك سريعاً. أمّا البعض الآخر فلم يرَ تلك الحجارة والمصائب إلّا بعد فوات الأوان فقد كانت حالتهم أشبه بذاك الضفدع الذي لم يدرك غليان الماء إلّا بعد احتراقه.

المرأة

أكدت نساء إيزيديات أنهن لن يسمحن بتكرار المجازر بحق الشعب الإيزيدي، وذلك عبر توحيد المجتمع الإيزيدي وتكاتفه، كما جددن تأكيدهن بمتابعة مسيرة الكفاح ضد كافة المخططات والمؤامرات التي تطال الإيزيديين(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA